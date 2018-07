Donald Trumps tidligere sjefstrateg ser for seg en høyreorientert «supergruppe» bestående av en tredjedel av Europaparlamentets representanter etter valget neste år, skriver Daily Beast.

Stiftelsen The Movement, som betyr «bevegelsen» på norsk, skal være en slags sentralisert støtteordning for europeiske høyrepopulister. Den skal hjelpe til med meningsmålinger, rådgivning om hvordan nå velgerne, bidrag til kampanjer og tenketank-rapporter.

Organisasjonen skal også være et bindeledd mellom Europas ytre-høyre-bevegelser og pro-Trump-organisasjonen Freedom Caucus i USA.

Fakta: Steve Bannon Ble i en periode betegnet som president Donald Trumps høyre hånd. Fra august 2016 og frem til valget i november var han Trumps valgkampsjef. 64-åringen ble utnevnt til presidentens sjefstrateg da Trump inntok Det hvite hus i januar 2017. Han forlot Det hvite hus i august i fjor. CNN og andre amerikanske medier har skrevet at Bannon ble presset ut. Bannon har vært sjef for det omstridte og sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart. Tidligere har Bannon vært offiser i USAs marine. Han har en mastergrad fra Harvard og har jobbet for den store investeringsbanken Goldman Sachs. Han har også produsert 18 filmer og vært rådgiver for den republikanske politikeren Sarah Palin. Kilde: NTB

Har pleid europeiske kontakter

Da USAs president Donald Trump nylig besøkte Europa, sjekket Bannon inn på et hotell i London og møtte likesinnede europeere der. Blant dem var Kent Ekeroth fra Sverigedemokraterna, Jérôme Rivière fra franske Nasjonal samling (tidligere Front National), Nigel Farage fra britiske UKIP og Mischaël Modrikamen fra belgiske Folkepartiet.

– Det var en slik suksess at vi begynner å ansette folk nå, sier Bannon, som ønsker at Nigel Farage og Marine Le Pen (Nasjonal samling) skal ha ledende roller.

Bannon har pleid kontakter i Europa lenge, og egentlig er The Movement allerede stiftet. Belgieren Modrikamen er ikke bare leder for et lite høyreorientert parti, han er også advokat i Brussel og etablerte The Movement i januar.

Modrikamen forteller at det gikk opp for ham og Bannon at «min struktur var allerede på plass, og at den passer inn med hva Bannon ønsker å skape», skriver Politico.

AP/NTB scanpix

Nasjonal samling er skeptisk

Men hvor mange europeere Steve Bannon får med seg, er uvisst. Ifølge Politico er høyrepopulistene ambivalente til Bannons hjelp.

Kampsakene til Europas høyrepopulister er hentet fra venstresiden

For eksempel sier Nasjonal samlings internasjonale talsmann Rivière dette etter møtet i London:

– Bannon er amerikaner og har ingen plass i et europeisk politisk parti. Vi avviser alle supernasjonale enheter og kommer ikke til å delta i å grunnlegge noe som helst med Bannon.

Men Riviére er likevel positiv til å motta ideer fra Bannon, til å lytte til hans erfaringer og ser for seg at The Movement kunne fungere som en slags verktøykasse.

Trumps valgseier har inspirert EUs ytre høyre. Ungarns regjeringssjef Viktor Orbán støttet Trump allerede før valgseieren. Det gjorde også den profilerte nederlandske partilederen Geert Wilders, som besøkte republikanernes landsmøte, skriver Newsweek.

– Dårlig organisert

Gerolf Anneman fra belgiske Vlaams Belang bekrefter at Bannon «kjenner oss alle». Men han frykter at Bannons prosjekt vil bli brukt for å sysselsette Nigel Farage og den franske politikeren Laure Farrari.

– Da vil vi ikke ha noe med det å gjøre, sier han, og legger til at Bannons prosjekt virker dårlig organisert.

En annen av Bannons kontakter er den ferske italienske innenriksministeren Matteo Salvini. Men ifølge Politicos kilde jobber italienerne med å skape sin egen allianse med blant annet Østerrikes FPÖ, Sverigedemokraterna og tyske AfD.

– Strateger som vet hva de gjør

Det er allerede to euroskeptiske grupperinger i Europaparlamentet. Å få ulike nasjonalistiske partier til å samarbeide på tvers av Europa har hittil vist seg vanskelig.

Den tyske juristen Liane Bednarz er ekspert på ytre høyre. Hun sier til Deutschlandfunk Kultur at det likevel ikke er noen grunn til å undervurdere Bannons bevegelse.

– Dette er strateger som vet akkurat hva de gjør, sier hun.

– Nettverket er allerede der og blir ytterligere hisset opp av Bannon.

Ser seg selv som Soros

Bannon sier at han ser seg som en slags ytre-høyre-versjon av den ungarsk-amerikanske milliardæren og finansmannen George Soros.

– Soros er briljant. Han er ond, men briljant, sier Bannon til Daily Beast.

Soros har brukt store summer på å støtte demokratiarbeid, minoriteter og menneskerettigheter over hele verden, ikke minst i det østlige Europa.

Akkurat hvor Bannon skal få penger fra, sier han ikke noe om.

Slik er Soros blitt fiende nummer én for regjeringer i Øst-Europa

Men amerikaneren skal ha blitt overrasket da han skjønte hvor lite penger som skulle til i brexit-kampen eller under det italienske valget.

Akkurat dette skremmer den tyske sosialdemokraten Jo Leinen, som sitter i Europaparlamentet.

– Vi merker at EU blir angrepet, ikke bare innenfra, men også utenfra. Vi ser hvordan Putin i årevis har støttet Europa-skeptiske og Europa-fiendtlige krefter. Nå kommer også dette angrepet fra USA. EU blir akkurat nå gransket for svakheter både fra vest og fra øst. For meg virker dette farlig, sier Leinen til Deutschlandfunk.