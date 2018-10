USAs FNs-ambassadør Nikki Haley går av

Kort tid etter at det ble kjent at USAs FN-ambassadør Nikki Haley skulle gå av, møtte Trump Haley i Det ovale kontor. Møtet, som var åpent for pressen, ble annonsert kort tid i forveien av presidenten på Twitter.

Trump hyllet Haley

Under pressekonferansen beskrev Trump Haley som «spesiell» og som en «fantastisk person». Han sa også at de sammen har «løst mange problemer».

Haley berømmet til gjengjeld Trumps standhaftighet. Hun sier at USA nå blir respektert i FN, selv om ikke alle liker deres utspill. Hun trakk blant annet frem flyttingen av ambassaden i Israel til Jerusalem som et eksempel på Trumps «mot og styrke».

Les også: Trump beklaget til Kavanaugh på vegne av hele USA

46 år gamle Nikki Haley var tidigere guvernør i Sør-Carolina og ble utnevnt til FN-ambassadør allerede fire dager etter at Trump tiltrådte som president i januar 2017.

Ifølge Reuters beskrives Haley som en stigende stjerne i det republikanske partiet og blir ofte nevnt som mulig kandidat i forbindelse med presidentvalget i 2020.

Hun sier at hun ikke har lagt planer for hva hun skal gjøre når hun er ferdig som FN-ambassadør. Haley avkreftet også at hun vil stille som presidentkandidat ved valget i 2020.

– Nei, jeg stiller ikke til 2020, sa hun.

Enkelte av Trumps politiske rådgivere skal ha sett henne som en mulig trussel ved presidentvalget i 2020 og ment at hun er skeptisk til Trumps politikk, ifølge The Washington Post. Dette skal ha ført til uttalelsen om at hun ikke vil stille til valg i 2020.

Stiller ikke til 2020

Haley nøyde seg med en kort forklaring på hvorfor hun går av.

– Det er viktig å forstå når det er på tide å tre av, sa hun.

Nettstedet Axios, som først annonserte avgangen, skriver at Haley skal ha diskutert avskjeden sin med Trump forrige uke under et besøk i Det hvite hus.

Trump opplyser at Haley allerede i et halvt års tid har gitt uttrykk for at hun ønsker å gå av. Trump sier han håper Haley vil «komme tilbake i en annen rolle».

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Kompromissløs

Haley omtales som en høyt kvalifisert, fornuftig men også målrettet og kompromissløs diplomat. Under hennes tid i FN har USA blant annet trukket seg ut av FNs menneskerettsråd, et organ som Haley har beskrevet som verdensorganisasjonens «mest mislykkede» organ.

Haley stilte flere betingelser da hun sa ja til Trumps tilbud om å bli FN-ambassadør. Hun krevde blant annet å være en del av både regjeringen og USAs nasjonale sikkerhetsråd. Hun krevde også å få lov til å være seg selv og uttrykke egne meninger, skriver CNN.

I september skrev Haley en kronikk i The Washington Post der hun framholdt at det har vært en ære å jobbe for Trump. Hun skrev også at hun støtter mesteparten av beslutningene Trump-administrasjonen har tatt.

- Men jeg er ikke enig med presidenten i alt, fastslo hun.