Gråtkvalt aktivist konfronterte senator i heisen: «Se på meg når jeg snakker til deg! Du forteller meg at overgrepet mot meg ikke spiller noen rolle!»

Fredag skulle den amerikanske justiskomiteen stemme over å sende høyesterettsnominasjonen av Brett Kavanaugh videre til behandling i Senatet.

Den republikanske senatoren for Arizona, Jeff Flake, har vært i vippeposisjon. Men fredag morgen amerikansk tid varslet Flake at han ville stemme for.

Like etter ble han konfrontert av to aktivister i heisen i Senatet.

Det følelsesladede øyeblikket ble direktesendt på amerikanske nyhetskanaler (se video øverst i saken).

Reuters / NTB scanpix

«Se på meg når jeg snakker til deg!»

En av kvinnene roper gråtkvalt til Flake:

«Jeg ble utsatt for et seksuelt overgrep og ingen trodde på meg. Jeg fortalte ingen om det, og du forteller alle kvinner at de ikke teller. At de bør forbli stille for hvis de forteller hva som skjedde, kommer du bare til å ignorere dem.

En tydelig preget Flake unnviker å svare aktivisten, som fortsatte:

«Se på meg når jeg snakker til deg! Du forteller meg at overgrepet mot meg ikke spiller noen rolle (...) at du vil la mennesker som gjør slike ting komme opp til landets høyeste rett, hvor de får fortelle alle andre hva de kan gjøre med kroppen sin.»

Ba om utsettelse

Senere overrasket Flake med å avgi sin stemme, men med forbehold om at saken skal granskes i én ytterligere uke av FBI. Dermed antydet han at han vil stemme nei dersom Senatets behandling av saken, som opprinnelig skulle skje i begynnelsen av neste uke, ikke utsettes.

Et par timer senere ble justiskomiteen enige om å be Det hvite hus om en ny granskning, og Det hvite hus bekreftet at Trump vil følge deres ønske.

Republikanernes senator Lisa Murkowski har stilt seg bak forslaget, noe som betyr at partiet ikke lenger har flertall for Kavanaugh-nominasjonen.

Fredagens dramatiske hendelser utspilte seg dagen etter en usedvanlig høring i senatet, der psykologiprofessor Christine Blasey Ford fortalte om det hun hevder var Kavanaughs forsøk på å voldta henne sommeren 1982.

Brett Kavanaugh reagerte med intenst sinne og gråt i sin forklaring like etter.