IMF: Brexit uten avtale kan medføre enorme kostnader

Brexit uten avtale vil gjøre at Storbritannia må forholde seg til tariffsystemet til Verdens handelsorganisasjon (WTO), noe som kan «medføre betydelige kostnader» for den britiske økonomien, og til en mindre grad også for EU-landenes økonomier, advarer Det internasjonale pengefondet (IMF) i sin årsrapport for britisk økonomi mandag.

– Grunnleggende spørsmål, for eksempel om det fremtidige økonomiske forholdet mellom de to partene og nært tilknyttede spørsmål om status for landegrensen med Irland, forblir ubesvart, konstaterer IMF.

– Å løse disse spørsmålene er av avgjørende betydning for å hindre at man står uten noen brexit-avtale, legger IMF til i sin vurdering av britisk økonomi.

May sikker på avtale

Vurderingen står i kontrast til statsminister Theresa Mays fremstilling. I forrige uke hintet hun om at det ikke vil være noen katastrofe for landet dersom man ender opp uten skilsmisseavtale. May er imidlertid overbevist om at London og Brussel vil komme i havn med en avtale.

IMFs prognose mandag tilsier at britisk økonomi vil vokse med 1,5 prosent neste år, uendret fra forrige prognose. Den nye prognosen er imidlertid basert på at Storbritannia klarer å oppnå en skilsmisseavtale med EU, og at partene enes om en overgangsperiode.

– Desperat optimist

På en pressekonferanse i London mandag sa IMF-sjef Christine Lagarde at hun er «desperat optimist», men at det er mulig at Storbritannia og EU ikke kommer i mål med noen skilsmisseavtale før britene forlater EU i mars neste år.

Selv med en skilsmisseavtale på plass vil det medføre økonomiske ekstrautgifter for Storbritannia på grunn av flere handelsbarrierer enn det man har som EU-medlem.

– Uansett hva avtalen blir, vil den ikke bli så god som den som finnes i dag, sa Lagarde.