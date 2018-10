Svensk politi utsatt for vold av ungdomsgjeng

Politiet rykket ut til området klokken 20.45 onsdag kveld etter melding om at flere ungdommer lagde bråk i byen, som ligger mellom innsjøene Vänern og Vättern. Da politiet ankom, ble de angrepet av minst to av ungdommene.

– En politimann ble slått flere ganger i ansiktet og på overkroppen. Han er kjørt til sykehus, og der kommer han til å bli. Skadene er uklare, men han kommer ikke til å skrives ut nå, sier operasjonsleder Morten Gunneng i politiregion Väst.

Enda en politipatrulje rykket ut, men også den ble angrepet. Politiet fikk først kontroll da ytterlige forsterkninger ankom. I mellomtiden ble en annen politimann også skadd.

– To personer er pågrepet for vold mot tjenestemann, og to andre er tatt inn til avhør, sier Gunneng.