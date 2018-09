Annie Lööf om Jimmie Åkesson: – Du er besatt av svenskhet

Fredag kveld røk Annie Lööf og Jimmie Åkesson i tottene på hverandre under den siste partilederdebatten i Sveriges Television (SVT) da temaet var integrasjon.

– Det prates om jobb hele tiden og det er viktig. Men vi diskuterer ikke årsaken til innvandrere ikke får jobb. Det er fordi at de ikke er svensker og passer ikke inn i Sverige, sa Åkesson i SVT fredag.

– Hvordan er det du snakker, avbrøt Lööf med og slo knyttneven i bordet.

– Du er alltid så sint, Annie Lööf. Slutt med å rope og skrike, sa han.

Sent lørdag kveld braket Lööf og Åkesson igjen sammen, i en direktesendt duell vist på expressen.se.

Lööf : – «Olycksamt» av SVT

Centerpartiets leder Annie Lööf startet debatten med å beklage at SVT kvelden før hadde gått ut og distansert seg fra Åkessons uttalelse om integrasjon.

– Det var uheldig («olycksamt») at SVT gjorde dette. Det gjorde SD til et offer, hvilket de ikke er, sa Lööf.

Åkesson startet debatten med å forklare hva han egentlig mente med sin uttalelse fredag kveld om at innvandrere ikke får jobb fordi de ikke er svenske.

– Innvandrerne er ikke svenske når de kommer hit. Vi mener de må tilpasse seg. Det er det mange som ikke gjør. Det er det som er problemet. Derfor mener vi de ikke er svenske. De må ta sjefen i hånden, uansett hvilket kjønn sjefen har, sa Åkesson.

Han sa at SD vil stille krav om at innvandreren må tilpasse seg.

– Vi må gi dem en sjanse til å bli svenske. Det er bare i Sverige at det er kontroversielt å si dette, sa han.

– SD vil ha assimilering, ikke integrasjon

Lööf kontret med å si at Åkesson ikke tror på integrasjon, men på assimilering.

– Dette er en verdikamp, sa hun.

– Jeg slo neven i bordet fordi du sa at innvandrerne ikke får jobb fordi de ikke er svenske. Du er besatt av svenskhet.

Lööf sa hun heller vil heller ha en debatt om hvordan man får innvandrerne i jobb, ikke om de er svensker.

– Det handler blant annet om utdanning og at vi stiller krav om at de må lære seg språket, sa hun

Åkesson sa at han var enig i mye av det Lööf sa her.

– Men du har ingen forståelse for at ulike kulturer har ulike verdier. Du mener at kultur ikke har noen betydning. Det er feil, sa Åkesson.

– Masken falt av

Lööf svarte med å si at det handler om ulike ideologier.

– SD er et parti med rasistiske røtter, men masken falt av i går kveld. Du deler inn mennesker ut fra hvor de kommer fra. Som jeg sa i går så har SD blitt radikalisert i løpet av valgkampen. Dere har en høyrepopulistisk agenda og er innvandringsfiendtlige, sa hun.

– Nei, det er ikke spor av det i vår politikk, sa Åkesson, og fortsatte:

– Det er din politikk som har skapt en segregering. Det er din politikk som ikke har fungert. Jeg er lei av å høre påstandene om rasisme.

Lööf sa at SD er et populistisk parti bl.a. fordi partiet har «enkle svar på vanskelige spørsmål».

– Nei, det er rene floskler. Det er din politikk som ikke fungerer. Det er ikke populistisk å påpeke det. Vi «tar strid» på det er feil i samfunnet, sa Åkesson.

Åkesson vil samarbeide med M og KD

Til slutt sa Åkesson at hans førstevalg etter valget er et samarbeid med Moderaterna og Kristdemokraterna, men at han ikke ville avvise et mulig samarbeid mot sentrum-venstre.

– Interessant, kontret Lööf.

– Det betyr at en stemme på SD er en stemme på hvilken som helst regjering, mens en stemme på Centerpartiet er en stemme på én regjering, en Allianse-regjering.

Utfordret ved midnatt

Denne aller siste debatten i den svenske valgkampen – før søndagens valg – kom i stand etter at Lööf ved midnatt, natt til lørdag, nærmest i Ville Vesten-stil utfordret Åkesson til «duell ved daggry» - en aller siste runde:

«Ser att SD vill få ny tv-tid med anledning av deras ikväll. Jag lägger mig inte i SVT:s avståndstagande men Åkesson kan ju inte stå oemotsagd. Möt mig i valrörelsens debatt imorgon, Jimmie Åkesson.»

Expressen.se svarte altså med å arrangere en siste duell i den svenske valgkampen.