Tiltaket omfatter modellene Prius og Auris. Feilen er oppdaget i biler produsert mellom 2008 og 2014 og som er solgt i Japan, Nord-Amerika, Europa og andre deler av verden.

Ifølge selskapet kan feilen i noen situasjoner føre til motorstopp – noe som kan være farlig i høye hastigheter.

I Norge vil 14.691 kjøretøyer bli tilbakekalt, opplyser selskapet til E24. De berørte kundene vil få en innkalling til et verksted hvor bilene vil få en programvare-oppdatering.

Tilbakekallingen skjer bare en måned etter at Toyota tilbakekalte over 1 million hybridbiler verden rundt etter å ha oppdaget et teknisk problem som kunne forårsake brann.