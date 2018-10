Det betyr at det reelle dødstallet kan være langt høyere enn de 1.558 som så langt er bekreftet døde etter katastrofen.

– Vi anslår at over tusen hus er begravet, så det kan hende at over tusen mennesker fortsatt er savnet, sier Yusuf Latif, talsperson for den indonesiske etaten med ansvaret for redningsarbeidet.

– Men vi kan ikke være sikre, for det er mulig at noen av dem klarte å komme seg ut, legger han til.

Dita Alangkara / AP / NTB scanpix

Jordskjelvet og tsunamien forrige fredag rammet provinshovedstaden Palu og områdene rundt på øya Sulawesi. Det anslås at over 600.000 mennesker ble berørt av katastrofen.

I Balaroa, som ligger rett utenfor Palu, ser det ut til at et synkehull åpnet seg under skjelvet. Bakken ble omdannet til gjørme og løse jordmasser, og mer enn halvparten av husene i landsbyen skal ha blitt begravet.

Dita Alangkara / AP / NTB scanpix