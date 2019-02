Ti gutter døde i brann i populær fotballklubb i Brasil

Brannen brøt ut like etter klokken 5 fredag morgen på treningsanlegget George Helal Ninho de Urubu i Rio de Janeiro, som blir brukt av klubben Flamengo.

De ti som døde, var mellom 14 og 17 år. De sov da brannen inntraff. I tillegg er tre gutter på 14, 15 og 16 år skadd. Tilstanden er kritisk for den ene av dem og stabil for de to andre, opplyser Beatriz Busch, som er helseminister i delstaten Rio de Janeiro. Brannårsaken er så langt ukjent.

Området bærer tydelig preg av brannen, viser dronebilder fra AP. Treningsanlegget ble holdt stengt utover dagen. Utenfor hadde familiemedlemmer, venner og naboer samlet seg, flere av dem i bønn.

– Flamengo sørger, skriver fotballklubben på Twitter. Utover det foreligger det ingen uttalelser fra klubben.

Foto: AP / NTB scanpix

I likhet med mange klubber i Brasil, har Flamengo et utviklingsprogram for unge lovende spillere. Mange pleier å bo på anlegget under treningsopphold.

Zico er blant de mest berømte spillerne fra Flamengo. Det er også Adriano, kjent fra Inter Milan, og Real Madrid-stjernen Vincius Jr., som for ikke så lenge siden bodde på det samme treningsanlegget.

Flere fotballklubber og spillere sendte fredag kondolanser.

President Jair Bolsonaro sier han «føler familienes smerte». Han omtaler brannen som en tragedie «som har tatt livene til unge mennesker som hadde startet sin vei mot drømmen om å bli profesjonelle fotballspillere».