Fortvilt rømmer millioner hjemlandet. To av tre innbyggere gikk ned 11 kilo på ett år.

Matmangel og hyperinflasjon har gjort livet svært vanskelig for hele befolkningen. På toppen kommer politisk uro. Resultatet er at store deler av befolkningen flykter. De som blir igjen, sliter med underernæring og medisinmangel.

Allerede har over tre millioner, eller 10 prosent av befolkningen, flyktet fra landet. Den største belastningen er for nabolandene, ikke minst Colombia.

40.000 over bro

Daglig krysser opp mot 40.000 venezuelanere broen over Táchira-elven og ankommer grensebyen Cucuta nordøst i Colombia, melder FNs nyhetstjeneste Reliefweb. Noen vil tilbake til hjemlandet etter å ha handlet mat og medisiner, andre er på jakt etter en ny fremtid.

– De tar med seg det de har, og går til fots flere hundre kilometer. Inntil nylig ble de tatt godt imot i nabolandene, sier Morten Tønnessen-Krokan, seniorrådgiver for Latin-Amerika og Europa i Røde Kors.

Han var sist i dette grenseområdet i oktober.

– Migrantene har levd i fred og fordragelighet langs grensen frem til nå. Men det er blitt en knallhard kamp om ressursene der. Sykdommer sprer seg, det er knapphet på sanitærforhold og rent vann. Helsesystemet i Colombia er allerede under hardt press, sier Tønnessen-Krokan.

Flere vil flykte

FN regner med at ytterligere to millioner vil flykte i år. Andre tror at det tallet kan bli over dobbelt så stort, skriver Røde Kors i en pressemelding. Det betyr at en fjerdedel av Venezuelas befolkning kan ha forlatt landet innen nyttår.

Som om ikke migrantene og grenseområdene var hardt nok presset, har det også dukket opp en nyere, alvorlig utfordring. Menneskesmuglere og kriminelle gjenger venter på å utnytte desperate mennesker, forteller Røde Kors-rådgiveren.

Gjenger og gerilja verver

Han nevner spesielt geriljagruppen ELN, Ejército de Liberación Nacional, Den nasjonale frigjøringsarmèen. Dette er Colombias eneste gjenværende aktive gerilja, etter at den mer kjente Farc signerte fredsavtale med myndighetene i 2016.

– De rekrutterer unge menn, 16 til 25 år, enten med tvang eller ved å friste med stabil inntekt. For mange finnes det ikke alternative inntektskilder enn å bli med i gjenger. Forsørger du familien din, kan det være lett å forstå at dette er vanskelig å si nei til. De driver også med menneskehandel og sextrafficking. Vi er urolige for hvordan dette vil påvirke regionen. Colombia sliter allerede med å få fredsprosessen i riktig retning.

Bilbombe ved politiskole

Den amerikanske radiostasjonen NPR rapporterte i forrige uke at colombianske myndigheter hadde funnet både drepte og levende venezuelanere blant geriljaen i landet.

ELN er stemplet som en terrororganisasjon av USA og EU, etter flere tilfeller av kidnapping og væpnede angrep.

For en uke siden tok geriljagruppen på seg ansvaret for bilbomben som drepte 20 personer ved en politihøyskole i Bogota tidligere i år.

To av tre ned i vekt

Den politiske krisen kommer på toppen av mange års økonomisk vanstyre og manglende respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

Folkets hverdag har vært så vanskelig de siste årene at hele 64 prosent sa de gikk ned i vekt i løpet av 2017, skriver BBC. I gjennomsnitt var vekttapet på hele 11,4 kg. Det er de fattige som sliter mest med å få mat på bordet. I hele befolkningen sa ni av ti at de slet med å få nok mat hver dag. Regimets motstandere kaller dette sarkastisk for Maduro-dietten, oppkalt etter presidenten.

Nesten verdiløse penger

I 2018 nådde inflasjonen 1,4 millioner prosent. Det internasjonale pengefondet har karakterisert hyperinflasjonen som en av de verste i historien, og sammenligner situasjonen med Tyskland i 1923 og Zimbabwe på 2000-tallet.

En så høy inflasjon betyr at lønnen synker i verdi fra man henter den i banken, til man kjøper mat i butikken. Målt mot amerikanske dollar har den lokale valutaen blitt nesten verdiløs, om noen med dollar i det hele tatt vil gå med på å veksle.

Etter at Nicolás Maduro ble valgt som president i 2013 har brutto nasjonalprodukt sunket jevnt og trutt, de tre siste årene med 15 prosent årlig.

Medisinmangel og epidemier

I 1961 var Venezuela et av de første landene der malaria ble regnet som utryddet. Nå er det en kraftig økning i nye tilfeller. Tall fra Pan American Health Organisation viser at over 600.000 er blitt smittet. I løpet av 2017 økte forekomsten med hele 69 prosent, fra 2013 er forekomsten femdoblet, melder Verdens helseorganisasjon (WHO) i sin World Malaria Report.

Malaria spres av mygg, som man ikke skulle tro påvirkes av den dårlige nasjonaløkonomien. Men krisen tvinger mange venezuelanere ut på landsbygda, skrev The Economist for to år siden, hvor de forsøker seg på ulovlig gruvedrift og annet svart arbeid. Mye av dette skjer i myrområder der myggen trives.

I 2017 ga president Maduro helseminister Antonieta Caporale sparken etter at hun offentliggjorde statistikk som viste problemene.

Samtidig er det kraftig økning i spedbarnsdødelighet, hiv og tuberkulose, skrev The Guardian i fjor. Uten hard valuta å kjøpe medisiner for, blir de syke gående uten behandling. Dermed bringer de også smitten videre.