Fortauskantene er malt i blått, hvitt og rødt, fargene i det britiske flagget Union Jack. De markerer gatene i The Fountain, et kvartal i byen Londonderry/Derry hvor det kun bor protestanter.

Mot det katolske området Bogside står det fortsatt høye doble gjerder, kalt fredsmurer. De ble satt opp under nordirland-konflikten for å hindre at bensinbomber eller andre gjenstander traff husene.