En knapp kilometer fra de eldgamle pyramidene i Giza viser en fortvilet mor frem et av de kjæreste bildene hun har av sin sønn. Vi er på gutterommet i en meget enkelt møblert leilighet i en av de mange slitne høyblokkene som utgjør den menneskelige maurtuen Kairo.

På bildet ser vi en ung mann bak et gitter. Han smiler mot fotografen og former fingrene sine som om det skulle være et kamera.

Mannen på bildet er den 30 år gamle fotografen som er kjent som Shawkan, men hvis egentlige navn er Mahmoud Abou Zeid. I over 4,5 år har han ikke kunnet ta et eneste bilde. Han ble nemlig arrestert mens han var på jobb. Og tidligere denne måneden krevde påtalemyndigheten at han skulle få dødsstraff.

– Jeg ble så sint at jeg nesten hoppet ut av vinduet, forteller moren Rida Mahrous om hva hun tenkte da hun hørte aktors påstand.

Fakta: Egypt velger president Den 26–28. mars er det presidentvalg i Egypt, et land med 96 millioner innbyggere. Abdel Fattah al-Sisi har vært president i fire år og søker gjenvalg. Han har én motstander, Moussa Moustafa Moussa. Resultatet skal komme den 2. april. Det er ikke ventet at det blir behov for en 2. valgomgang.

ASMAA WAGUIH

Et Egypt under press går til valg

At en fotograf fengsles for å gjøre jobben sin, er bare ett av svært mange eksempler på at Egypt under president Abdul Fattah al-Sisi rydder all motstand unna med brutale midler. Sisi er i praksis sikret gjenvalg ved presidentvalget den 26–28. mars.

Fengslene er fylt opp med 50.000–60.000 opposisjonelle, opplyser menneskerettighetsgrupper til New York Times. Under Hosni Mubarak, før Den arabiske våren i 2011, regner man med at det tilsvarende tallet var 5000–10.000. Fengslene er overfylte og myndighetene har bygget 16 nye fengsler for å få plass til alle.

Menneskerettighetsgrupper trues dessuten av nye restriktive lover, reiseforbud og frysing av midler.

Folk fengsles uten rettslig grunnlag. Grovt urettferdige rettssaker mot myndighetskritikere, fredlige demonstranter og menneskerettighetsaktivister er rutine, skriver Amnesty International.

Tor Arne Andreassen

ASMAA WAGUIH

Politiets aksjon ble et blodbad

Dagen Shawkan ble arrestert var den 14. august 2013, en av de blodigste dagene i moderne egyptisk historie. Han var på jobb ved Rabaa-plassen i det østlige Kairo. Plassen hadde blitt okkupert av tilhengerne til Det muslimske brorskapet i seks uker, i protest mot at hæren gjennom et militærkupp hadde fjernet den demokratisk valgte presidenten Mohamed Mursi.

Politiets aksjon for å rydde plassen utviklet seg til et blodbad, med minst 638 drepte, noen hevder over 1000, og enda flere skadede. Hva som egentlig skjedde, er svært kontroversielt. Hele verden fulgte med da militærregimet med ett eneste slag knuste demonstrantenes forsøk på å få Mursi tilbake til makten. Siden er det ingen som har klart å utfordre regimet til Abdul Fattah al-Sisi.

Til helgen ber han velgerne gi ham fire nye år som president, og utfordres kun av én mann som ses på som en nikkedukke.

ASMAA WAGUIH

Vitner sier han tok bilder med politiets tillatelse

Påtalemyndigheten hevder demonstrantene skjøt mot politiet og drepte 43 politifolk. I en masserettssak mot 729 tiltalte la aktor denne måneden ned krav om lovens strengeste straff, dødsstraff.

Familien og grupper som jobber for journalisters rettigheter, mener det er godt dokumentert at Shawkan var på jobb for det britiske fotobyrået Demotix, at han tok bilder den morgenen og at han i likhet med andre journalister på stedet fulgte politiets anvisninger.

– Han sto sammen med politiet fordi han var blitt fortalt at det var det tryggeste, sier familien.

Likevel har altså påtalemyndigheten valgt å tiltale ham på lik linje med de 729 andre i masserettssaken. Han er blant annet tiltalt for drap, drapsforsøk og for å tilhøre en ulovlig organisasjon, Det muslimske brorskap.

Påtalemyndigheten har ikke lagt frem noen beviser for dette, sier Shawkans bror Mohamed.

Amr Nabil /AP/ NTB Scanpix

Andre journalister ble raskt løslatt – ikke Shawkan

Familien sier Shawkan ikke har noen med Det muslimske brorskapet å gjøre.

– Han reiste til demonstrasjonen for å ta bilder. En fransk journalist han jobbet sammen med, var her hjemme hos oss og spiste, sier foreldrene.

Den franske journalisten, Louis Jammes, og en amerikansk journalist, Michael Giglio, sier de begge jobbet på samme sted som Shawkan på Rabaa-plassen, og at det ikke var noe tvil om at han jobbet som fotograf. Alle tre ble arrestert samtidig, men mens Jammes og Giglio raskt ble løslatt, så har Shawkan blitt sittende fengslet i over 4,5 år.

Domstolen har sett skriftlige vitnemål fra de to journalistene, men selv om saken har pågått i 4,5 år har hverken påtalemyndigheten eller domstolen forsøkt å skilne mellom de 729 tiltaltes grad av skyld eller uskyld.

– Det er 90.000 sider med dokumenter i saken. Det tok to år før behandlingen av saken kom igang, opplyser Shawkans forsvarer, Taher Abu Nasr.

Pensjonistlivet ble ikke som planlagt

I mellomtiden har altså Shawkan og de andre måttet sitte i fengsel. De siste 4,5 årene har tømt dem for alt de har, både helse, tankekraft og penger, forklarer foreldrene.

– Da jeg var ferdig med 31 år som fremmedarbeider i Kuwait, tenkte jeg at jeg skulle få ro her i Egypt, sier faren Abdel Shakour (70). – Men denne saken har tappet oss for alt.

Aftenposten ba påtalemyndigheten i Egypt om å kommentere hvorfor de har fengslet og vil straffe en fotograf som var på jobb, men de ville ikke uttale seg.

Reporter uten grenser (RSF), en interesseorganisasjon som jobber for beskyttelse av journalisters rettigheter og som dokumenterer overgrep mot journalister, krever at Shawkan blir løslatt med det samme.

– Fire års fengsel for å forsøke å dekke en demonstrasjon er en uakseptabel pris å betale. Shawkan og alle de andre risikerer nå dødsstraff. RSF fordømmer den alt for strenge foreslåtte straffen og gjentar vårt krav om at han må løslates, sier en talskvinne for RSF til Aftenposten.

AMR ABDALLAH DALSH / X90179

Egypt kritiseres for grove menneskerettighetsbrudd

Egypt regnes som et av verdens verste land for journalister. Landet ligger på 160. plass av 181 land på RSFs World Press Freedom Index.

Landet kritiseres også for omfattende overgrep mot opposisjonelle. Under Sisis ledelse bruker politiet og sikkerhetsstyrkene rutinemessig tortur og forsvinninger mot både kriminelle og antatte politiske opposisjonelle, skriver Human Rights Watch.