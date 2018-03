De NATO-allierte i Europa økte forsvarsbudsjettene med 4,1 prosent fra 2016 til 2017, ifølge alliansens årsrapport som ble lagt frem torsdag formiddag.

Veksten i forsvarsutgiftene var dermed den kraftigste siden før 2010.

– Etter mange år med kutt har landene i Europa og Canada økt forsvarsbudsjettene tre år. Økningen har vært på 46 milliarder dollar, sa generalsekretær Jens Stoltenberg til pressen i Brussel.

Men til tross for økte budsjetter, har landene i Europa bare tatt små skritt i retning av NATOs mål om å brukte to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar innen 2024. Dette var noe de forpliktet seg til under toppmøtet i Wales i 2014.

Må øke tempoet

Mens de allierte i Europa i 2014 brukte 1,40 prosent av BNP på forsvar, var tallet i 2017 på 1,45 prosent – en økning på under 0,02 prosentpoeng i året.

Det innebærer at dersom ikke landene øker tempoet på opprustningen betydelig, vil de samlet sett fortsatt være langt unna målet i 2024.

NATO-tallene viser at fem land oppfyller toprosentmålet i dag: Disse er USA, Storbritannia, Hellas, Polen og Estland.

Stoltenberg mener det er et tegn på at ting går i riktig retning.

– Tilbake i 2014 var det bare tre land som oppfylte målet. I løpet av 2018 regner vi med at åtte land vil klare det, sier Stoltenberg.

Norge går frem, men risikerer fall

Norge brukte i 2017 1,62 prosent av BNP på forsvar, noe som er en økning fra 1,54 prosent i 2016. Dette gjør at Norge ligger på tiendeplass av de 29 landene som er med i alliansen.

Aftenposten har tidligere skrevet at Norge ligger an til å falle på denne rangeringen frem mot 2024. 15 land har lagt frem planer for å ligge på toprosentmålet innen 2024, men Norge er ikke blant disse.

USAs president Donald Trump har uttalt at han anser toprosentmålet som et «absolutt minimum». Under toppmøtet i Brussel i juli vil resten av alliansen få svar på om Trump ser seg fornøyd med utviklingen.