Grottedramaet: Guttene må trolig bli på sykehuset i én uke

Provinsguvernør Narongsak Osottanakorn bekreftet at redningsaksjonen var over og at alle var ute i god behold under en pressekonferanse tirsdag kveld lokal tid.

Også Donald Trump og Theresa May er blant dem som kommer med lykkeønskninger på Twitter etter redningsaksjonen.

12 gutter og fotballtreneren deres har vært fanget i et delvis oversvømt grottesystem etter at de for 17 dager siden ble overrasket av regnvær under en utflukt.

– Gikk raskere enn ventet

Guttene, som er i alderen 11 til 16 år, ble først funnet levende ti dager senere. Siden har redningsmannskapene slåss mot klokken for å få dem ut, og de siste fire ble hentet ut tirsdag.

Sakchai Lalit / TT NYHETSBYRÅN

– Aksjonen startet klokken 10.08 og nok en gang gikk redningsoperasjonen raskere enn det hadde trodd.

Etter redningsaksjonen takket guvernøren de over 100 personene som var inne i grotten under redningsoperasjonen tirsdag. Osottanakorn skal også ha bedt om at Saman Gunan, den tidligere Navy Sealdykkeren som omkom forrige uke mens han deltok i aksjonen, skulle hedres.

Under pressekonferansen tirsdag kveld ble det også opplyst at en svensk lege var med under redningaksjonen.

Sakchai Lalit

Guttene i god form

Guttene skal ha bedt om å få se VM i fotball da de møtte guvernøren. De er blitt invitert til VM-finalen i fotball på søndag, men kan ikke trolig ikke delta på grunn av helsetilstanden. Legene har sagt at guttene må forbli på sykehuset i minst én uke.

De 13 holdes foreløpig i isolasjon på grunn av infeksjonsfare. De første som ble reddet ut av grottene skal ha møtt foreldrene sine gjennom en glassrute. Resten av foreldrene får trolig se sine barn tirsdag kveld.

KYODO

– De fem siste som ble reddet ut skal få se foreldrene gjennom en glassrute etter at barna har fått seg et bad, sier Osottanakorn.

Også skolen seks av guttene går på, Mae Sai Rasitsart-skolen, har begynt å forberedere en viktig seremoni, som ifølge nordthailandsk tradisjon må gjennomføres etter en traumatisk hendelse. En buddhistprest vil komme til skolen for å binde et hvitt bånd rundt det ene håndleddet på hver av guttene.

– Guttene er kommet tilbake. Nå må vi lokke sjelen deres tilbake også, sier skoleinspektør Surachet Tamsopon.

Ønsker å trygge grotten

Mellom 400 og 500 internasjonale og hjemlige organisasjoner har bidratt med utstyr under aksjonen.

– Vi har aldri opplevd at alle departementer har jobbet så bra sammen. Verden trodde ikke vi skulle kunne klare noe slikt, men vi har hatt suksess. Supermannen er hele verdens befolkning.

Tor Arne Andreassen

Osottanakorn sa også at det foreligger planer om å gjøre forholdene ved gruven mer organiserte og trygge. Akkurat hva som er planlagt er ennå uklart.

Det skal også bygges et minnesmerke for å minnes alle som hjalp til under aksjonen, og ikke minst Saman Gunan som mistet livet.