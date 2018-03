Sarkozy må i retten – anklages for korrupsjon og utilbørlig påvirkning

Det skriver den franske avisen Le Monde.

Franske påtalemyndigheter bekrefter at Sarkozy må møte i retten, anklaget for utilbørlig påvirkning, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Sarkozys advokat sier ekspresidenten vil anke avgjørelsen.

Anklagene kommer etter at etterforskere avlyttet telefonen til Sarkozy. Telefonavlyttingen ble startet som følge av en annen sak, der Sarkozy er blitt etterforsket for å ha mottatt ulovlige valgkampbidrag fra Libyas avdøde diktator Muammar Gaddafi.

Nå er ekspresidenten siktet for korrupsjon og utilbørlig påvirkning av en fransk dommer, som etterforsket mistanker om ulovlig finansiering av Sarkozys valgkamp.

Brukte alias

Det er forventet at dommeren, Gilbert Azibert, og Sarkozys advokat også blir siktet.

De har også avvist anklagene.

Ifølge Le Monde skal Sarkozy ha brukt et alias, Paul Bismuth, og ringt dommeren flere ganger. Han skal i telefonsamtalene med Azibert ha tilbudt ham en «fremtredende» rolle i Monaco.

For dette skulle Sakrozy få informasjon knyttet til etterforskningen til Azibert.

Skal ha mottatt nærmere 500 millioner kroner

Forrige onsdag ble den tidligere presidenten siktet av franske påtalemyndigheter for korrupsjon.

I en uttalelse publisert i Le Figaro avviste Sarkozy anklagene om at han mottok ulovlige valgkampbidrag fra Gaddafi.

«Jeg står anklaget uten noen fysiske bevis, som følge av påstander fra Gaddafi, hans sønn, hans nevø, hans fetter, hans talsmann og hans tidligere statsminister», heter det i uttalelsen.

PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

Sarkozy mistenkes for å ha tatt imot hele 50 millioner euro, over 470 millioner kroner, fra den libyske diktatoren Muammar Gaddafi til bruk i valgkampen i 2007.

Ifølge den fransk-libanensiske forretningsmannen Ziad Takieddine opererte han som mellommann. Han skal ha fraktet penger i kofferter fra Libya til Sarkozy og Claude Guéant, en nær medarbeider av den tidligere presidenten.

Pengene skal først ha blitt overlevert til Takieddine av Abdullah Senussi, Gaddafis etterretningssjef. Dette skal ha skjedd i slutten av 2006 og begynnelsen av 2007.

Ved et av tilfellene skal Takieddine overlevert en koffert med nesten 50 millioner kroner til Sarkozy.

Disse anklagene er blitt avvist av både Sarkozy og Guéant.

Gjentatte anklager

Sarkozy var president i Frankrike fra 2007 til 2012, men tapte presidentvalget mot Francois Holland i 2012. Han har siden vært etterforsket flere ganger for korrupsjon, bedrageri og ulovlige valgkampbidrag.

I 2013 ble han frikjent i en annen sak. Da ble han anklaget for mulige brudd på regelverket for valgkampfinansiering. Han ble da anklaget for å ha utnyttet den nå avdøde L’Oréal arvingen Liliane Bettencourt, Frankrikes rikeste kvinne, som var rammet av demens.