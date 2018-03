Torsdag meldte Tesla at de tilbakekaller typen model S laget før april 2016, ifølge The Wall Street Journal. Årsaken er at de er montert med bolter som kan ruste ved kjøring på saltede veier. Tesla sier problemet skal ha oppstått i 0.02 prosent av de aktuelle bilene.

– Det har ikke vært noen skader eller ulykker på grunn av dette, til tross for at bilene har kjørt millioner av mil, heter det i en e-post sendt til selskapets kunder.

Har ikke eksakte tall, men minst 11.000 kan være rammet

Fredag melder E24 at minst 11.000 nordmenn er rammet av feilen, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikk og nettsiden Teslastats, som ikke er direkte tilknyttet Tesla selv.

Ettersom tilbakekallingen gjelder biler som ikke er registrert, men produsert til og med mars 2016, er tallet antakelig noe høyere.

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge sier selskapet ikke har eksakte tall på hvor mange nordmenn som kan levere inn bilen.

– Tesla gjennomfører proaktivt en frivillig tilbakekalling for alle Model S produsert ført april 2016, sier han til E24.

Teslas største tilbakekalling

Alle eierne av bilmodellen vil nå få tilbud om reparasjon. Ifølge Tesla vil ikke dette koste selskapet store summer, fordi det er leverandøren av boltene som skal betale for de nye delene.

Det var et verksted i Canada som oppdaget problemet og knyttet rustede bolter til saltet som strøs på vinterveier. Om boltene svikter kan bilen fortsatt styres, men det vil bli noe vanskeligere.

Tesla har vært i hardt vær den siste tiden med flere søksmål rettet mot seg, også fra norske kunder. Men dette ser ut til å være Teslas største tilbakekalling.