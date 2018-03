De sørkoreanske delegatene, ledet av gjenforeningsminister Cho Myoung-gyon, ankom torsdag grensebyen Panmunjom. De nordkoreanske delegatene ledes av Ri Son-gwon, som leder et statlig organ med ansvar for saker som angår begge land.

Samtalene er innledende forhandlinger før et toppmøte mellom nord og sør i slutten av april med leder Kim Jong-un og president Moon Jae-In.

– 80 historiske dager

Cho sa til journalister før samtalene startet, at drøftingen om Nord-Koreas nedrustning av atomvåpen kan bli et vanskelig punkt. Samtidig påpekte han at flere slike forberedende møter kan bli nødvendig.

Da Ri hilste på de sørkoreanske tjenestemennene, sa han at de siste 80 dagene hadde vært fylt med «historiske begivenheter vi til nå aldri har sett». Ri henviste dermed til gjenopptagelsen av dialogen mellom de to koreanske landene, og med resten av verden for øvrig. Han uttrykte videre et håp om et resultat som vil oppfylle nasjonens «håp og ønsker». Som svar lovet Cho at den sørkoreanske delegasjonen ville gjøre sitt beste for å forberede et vellykket toppmøte.

Kina-besøk

Denne uken reiste Kim Jong-un på et uoffisielt besøk til Kina. I etterkant av denne turen har flere land stilt seg positive til utviklingen de nå ser fra det lukkede regimet. Land som USA, Russland og Japan åpner nå for arrangere toppmøter landene og lederne imellom. USAs president Trump skal etter planen møte Kim i mai, men hverken tid eller sted er offisielt bekreftet.

Håpet for de kommende toppmøtene er at den langvarige konflikten om det nordkoreanske atomvåpenprogrammet endelig kan få en løsning, etter et år der situasjonen er blitt stadig mer anspent.

Under Kina-besøket denne uken skal Kim ha bekreftet at landet er innstilt på å innfri kravet om atomnedrustning.