Catalonias tidligere president pågrepet i Tyskland

En talskvinne for Puigdemonts parti opplyser også at han er pågrepet. Hun sier pågripelsen fant sted søndag på grensen mellom Tyskland og Danmark.

Carles Puigdemont har levd i selvpålagt eksil i Brussel i Belgia etter at han ble siktet for oppvigleri i Spania i fjor høst.

Fredag utstedte en spansk dommer internasjonal arrestordre på Puigdemont og fem andre separatistledere.

Det er Puigdemonts advokat som opplyser at han er blitt arrestert.

Unnslapp finsk politi

I høst sto Puigdemont i spissen for å avholde en folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia, en folkeavstemning som ikke var godkjent av sentralmyndighetene i Madrid. I etterkant ble han og flere andre politikere siktet for oppvigleri og flere av dem sitter nå i fengsel.

Puigdemont stakk til Belgia. Regionforsamlingen ble oppløst og det ble holdt nyvalg i desember hvor partiene som ønsker uavhengighet for Catalonia fikk flertall. Det har imidlertid vært mye frem og tilbake om hvem som skulle lede den nye regionregjeringen siden lederen er i eksil.

I går ble det meldt at Puigdemont klarte å komme seg ut av Finland, der han hadde vært, tross den internasjonale arrestordren.