Rundt klokken 18.40 i Barcelona oppsto det sammenstøt mellom demonstranter og politiet. Bilder fra Barcelona viser politi med skjold og batonger, som forsøker å presse demonstranter tilbake.

Politiet har blokkert flere gater som leder til kontoret til de spanske myndighetenes representanter i Barcelona. De ber også folk om ikke å samle seg.

Pågripelsen skjedde etter at det fredag ble utstedt ny internasjonal arrestordre på Puigdemont og flere andre katalanske ledere.

Søndag ble Puigdemont pågrepet i Schleswig-Holstein helt nord i Tyskland, på motorveien som går fra Danmark og sørover, bekreftet tysk politi.

Dette ble også bekreftet av den avsatte lederens egne folk.

– Presidenten var på vei til Belgia for, som alltid, å stille seg til disposisjon for belgisk rettsvesen, sa talsmann Joan Maria Pique til Reuters søndag formiddag.

Sitter i fengsel

Etter pågripelsen ble Puigdemont ført til et fengsel i Neumünster noen mil nord for Hamburg.

Spanske myndigheter sier at spansk etterretningstjeneste og tysk politi samarbeidet for å pågripe Puigdemont, melder nyhetsbyrået AP.

Tyske myndigheter bekrefter søndag ettermiddag at Puigdemont vil møte i en tysk domstol mandag, for å «bekrefte identiteten til den pågrepne».

«Om Puigdemont blir plassert i varetekt for å bli utlevert, vil bli avgjort av en høyere regional domstol i Schleswig», heter det i en uttalelse.

I uttalelsen heter det at domstolen vil undersøke, basert på de spanske utleveringsdokumentene, om en utlevering av Puigdemont er «lovlig».

Eksiltilværelse

Carles Puigdemont har levd i selvpålagt eksil i Brussel i Belgia etter at han ble siktet for oppvigleri i Spania i fjor høst.

Fredag reaktiverte en spansk dommer en internasjonal arrestordre på Puigdemont og fem andre separatistledere. Det skjedde mens Puigdemont var i Finland.

Det store spørsmålet nå er om han kommer til å bli utlevert til Spania. Hvor den avsatte regionspresidenten risikerer opp mot 25 års fengsel. Det har vært en spent og urolig stemning i Catalonia i lang tid på grunn av den uavklarte politiske situasjonen.

Fakta: Henger du ikke med? Dette er Catalonia-krisen 1. oktober 2017: Det avholdes folkeavstemning i Catalonia om løsrivelse fra Spania, selv om spanske myndigheter på forhånd har erklært avstemningen lovstridig. 90 prosent stemmer for løsrivelse, men deltagelsen er bare på 43 prosent av de stemmeberettigede.

Det avholdes folkeavstemning i Catalonia om løsrivelse fra Spania, selv om spanske myndigheter på forhånd har erklært avstemningen lovstridig. 90 prosent stemmer for løsrivelse, men deltagelsen er bare på 43 prosent av de stemmeberettigede. 27. oktober 2017: Regionforsamlingen i Catalonia stemmer for løsrivelse fra Spania. Samme dag oppløser Spanias statsminister Mariano Rajoy regionforsamlingen og regionregjeringen og utskriver nyvalg i Catalonia.

Regionforsamlingen i Catalonia stemmer for løsrivelse fra Spania. Samme dag oppløser Spanias statsminister Mariano Rajoy regionforsamlingen og regionregjeringen og utskriver nyvalg i Catalonia. 31. oktober 2017: Den avsatte selvstyrepresidenten, Carles Puigdemont, dukker opp i Belgia, dagen etter at det er utstedt arrestordre på ham i Spania.

Den avsatte selvstyrepresidenten, Carles Puigdemont, dukker opp i Belgia, dagen etter at det er utstedt arrestordre på ham i Spania. 3. november: En spansk domstol utsteder europeisk arrestordre mot Puigdemont og fire tidligere ministre, som har reist til Belgia sammen med ham. Den europeiske arrestordren blir senere trukket tilbake.

En spansk domstol utsteder europeisk arrestordre mot Puigdemont og fire tidligere ministre, som har reist til Belgia sammen med ham. Den europeiske arrestordren blir senere trukket tilbake. 21. desember 2017: Det avholdes valg i regionen. Ciudadanos, som er imot løsrivelse, blir det største parti. Men separatistenes partier får flertall med 70 av i alt 135 seter i regionforsamlingen.

Det avholdes valg i regionen. Ciudadanos, som er imot løsrivelse, blir det største parti. Men separatistenes partier får flertall med 70 av i alt 135 seter i regionforsamlingen. 19. januar 2018: Det blir kjent at Puigdemont skal forlate sitt eksil i Belgia for første gang for å besøke København.

Det blir kjent at Puigdemont skal forlate sitt eksil i Belgia for første gang for å besøke København. 21. januar 2018: Den spanske påtalemakten opplyser at Spania vil kreve at Puigdemont blir anholdt og utlevert hvis han reiser til Danmark.

Den spanske påtalemakten opplyser at Spania vil kreve at Puigdemont blir anholdt og utlevert hvis han reiser til Danmark. 22. januar 2018: Puigdemont lander i København, hvor han etter planen skal holde et foredrag på Københavns Universitet og møte en gruppe folketingspolitikere.

Puigdemont lander i København, hvor han etter planen skal holde et foredrag på Københavns Universitet og møte en gruppe folketingspolitikere. 22. mars 2018 : Puigdemont lander i Finland der han møtte finske politikere i nasjonalforsamlingen og holdt et foredrag ved universitetet i Helsingfors dagen etter.

: Puigdemont lander i Finland der han møtte finske politikere i nasjonalforsamlingen og holdt et foredrag ved universitetet i Helsingfors dagen etter. 23. mars 2018: En spansk dommer fornyer arrestordren på Puigdemont. Finske myndigheter ber dagen etter om flere opplysninger fra Spania. Samme dag forlater Puigdemont Finland, uten at finske myndigheter kunne si hvordan det skjedde.

En spansk dommer fornyer arrestordren på Puigdemont. Finske myndigheter ber dagen etter om flere opplysninger fra Spania. Samme dag forlater Puigdemont Finland, uten at finske myndigheter kunne si hvordan det skjedde. 25. mars 2018: Puigdemont blir pågrepet av tysk politi på grensen mellom Danmark og Tyskland. (Kilder: Ritzau, AFP, Reuters, DPA, BBC, politico.eu og The Economist.)

Spår nye demonstrasjoner og uroligheter

Allerede søndag ettermiddag hadde flere separatistsympatisører startet å demonstrere i Barcelonas gater.

Johannes A. Nymark, tidligere førsteamanuensis i spansk ved Norges Handelshøyskole (NHH) og forfatter av boken «Draumen om Catalonia», antar at pågripelsen og en mulig utlevering av Puigdemont vil føre til nye uroligheter i regionen.

– Dette binder katalanerne sammen. Allerede har Candidatura d'Unitat Popular (CUP) oppfordret til demonstrasjoner i Catalonia, sier Nymark.

– Det er litt artig at CUP er de som ber katalanerne demonstrere. For Puigdemonts parti Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) tilhører sentrum-høyre, mens CUP tilhører venstresiden. Grunnen er at katalanerne ser på Puigdemont som den legitime presidenten i regionen, fordi han var det da paragraf 155 ble innført og Madrid tok over.

– Hvorfor valgte man å trekke tilbake arrestordren på Puigdemont i desember?

– Arrestordren ble trukket fordi de spanske myndighetene fant ut av belgierne ikke kom til å utlevere ham. Belgia ville utlevere Puigdemont på betingelse av at flere av de spanske anklagene mot ham ble trukket.

CUPs talsperson, Carles Riera, sa denne uken at partiet ikke kan akseptere noen andre presidentkandidater enn Puigdemont.

En «psykologisk krig»

Fornyelsen av arrestordren på Puigdemont kom som følge av at han var i Finland, mener Nymark.

Han beskriver situasjonen mellom regjeringen i Madrid og katalanerne som en «psykologisk krig».

– Madrid ønsker at man skal gå tilbake til slik situasjonen var før 1. oktober, med et regionalt selvstyre, som de 16 andre regionene.

– Vil katalanerne kunne godta dette?

– Det er nok mulig i en overgangsperiode. Men slik situasjonen er nå, kan jeg ikke tenke meg at man går tilbake som en permanent løsning.

Pågripelsen av Puigdemont vil føre til store demonstrasjonen, men med liten sannsynligheten for voldelige sammenstøt, sier han.

Unnslapp finsk politi

I høst sto Puigdemont i spissen for å avholde en folkeavstemning om uavhengighet for Catalonia, en folkeavstemning som ikke var godkjent av sentralmyndighetene i Madrid.

I etterkant ble han og flere andre politikere siktet for oppvigleri og flere av dem sitter nå i fengsel.

Puigdemont stakk til Belgia. Regionforsamlingen ble oppløst og det ble holdt nyvalg i desember hvor partiene som ønsker uavhengighet for Catalonia fikk flertall. Det har imidlertid vært mye frem og tilbake om hvem som skulle lede den nye regionregjeringen siden lederen er i eksil.

I går ble det meldt at Puigdemont klarte å komme seg ut av Finland, der han hadde vært, tross den internasjonale arrestordren. Han var på vei tilbake til Belgia da han ble pågrepet.

Ifølge Reuters fremsto det som om politiet i Finland ville pågripe ham og utlevere ham til Spania.

Nekter å bytte ut Puigdemont

Separatistbevegelsen i Catalonias parlament mislyktes denne uken med å velge en ny president for regionen.

Helt siden nyvalget 21. desember i fjor, har regionen forsøkt å få på plass en ny president.

– Først ble Puigdemont foreslått, det ville ikke styresmaktene i Madrid gå med på, sier Nymark.

Deretter ble Jordi Sànchez foreslått da Puigdemont trakk sitt kandidatur.

– Men, han sitter i fengsel. Så han fikk heller ikke muligheten. Den siste kandidaten var Jordi Turull.

Men CUP valgte å ikke gi Turull de nødvendige stemmene.

– De stemte ikke på han fordi han i sin erklæring ikke nevnte noe om at han ville innføre republikken og løsrive seg fra Spania, sier Nymark.