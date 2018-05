25. april falt dommen: Tingretten i København mener at Peter Madsen (47) er skyldig i å ha drept den svenske journalisten Kim Wall (30).

Ubåt-eieren ble da dømt til fengsel på livstid.

Enstemmig dom

Ifølge dommerne, én fagdommer og to meddommere, er det bevist at Madsen drepte Wall om bord i ubåten Nautilus den 10. august i fjor.

Dommen er i tråd med påtalemyndighetens påstand, og den var enstemmig.

Johan Nilsson TT / NTB Scanpix

– Det er snakk om et kynisk og planlagt drap, uttalte dommer Anette Burkø da dommen ble lest opp.

Selve skyldspørsmålet blir ikke anket, opplyser statsadvokaten i København på Twitter mandag formiddag. Ankesaken er foreløpig ikke berammet, melder NTB.

Anket på stedet

Under rettssaken, som ble avsluttet 25. april, ble Madsen funnet skyldig på samtlige tiltalepunkter om drap, seksuell mishandling og likskjending.

Madsen anket da på stedet. Nå er det altså klart at han formelt ikke vil bestride skyldspørsmålet.

Påtalemyndigheten bekrefter på sin side mandag til danske TV 2 at de er tilfredse med dommen fra tingretten i København, og at de vil gå for en fastholdelse av livstidsdommen i ankesaken.

Fengsel på livstid er den strengeste straffen man kan idømmes i Danmark. Utmålingen betyr at man tidligst kan søke om prøveløslatelse etter 12 år. Langt de fleste livstidsdømte i Danmark tilbringer lengre tid enn dette bak murene.

Skulle dommen bli endret i ankesaken, kan Madsen enten få en forvaringsdom eller en tidsbegrenset straff, skriver avisa Berlingske.

Kim Wall besøkte Madsen i hans egenbygde ubåt i august i fjor. Hun jobbet da med en reportasje om den danske oppfinneren og ubåtkapteinen.

Byretten i København fant det bevist at Madsen bandt, torturerte, drepte og parterte den svenske frilansjournalisten. På forhånd skal han ha flyttet en rekke gjenstander over i ubåten som han brukte i forbindelse med ugjerningen.

Kroppsdeler funnet

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste. Dagen etter ble ubåten funnet i Køge Bugt sør for København, men den sank en halvtime senere. Madsen ble berget og hevdet at han hadde satt Wall i land flere timer tidligere.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble Walls torso funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

I sin prosedyre beskrev aktor turen slik:

– To mennesker drar ut. Én kommer tilbake. Hun endte opp med å bli torturert, drept og partert. Med tiden dukket hun opp. Skåret i stykker. En sak så forferdelig og motbydelig at man som aktor blir tom for ord.

Under rettssaken erkjente Madsen kun likskjending. Han hevdet at Wall døde som følge av kullosforgiftning om bord i ubåten Nautilus.