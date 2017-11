Demokrat-ledere trakk seg fra Trump-møte i protest

Trump hadde invitert Schumer og Pelosi til et møte i Det hvite hus tirsdag formiddag i håp om å få i stand en budsjettavtale som sikrer fortsatt finansiering av offentlig sektor.

Forut for møtet hadde Trump tvitret at det neppe kom til å resultere i noe som helst.

«Møte med Chuck og Nancy i dag om å holde offentlig sektor fortsatt åpen og fungerende. Problemet er at de ønsker at ulovlige innvandrere strømmer usjekket inn i vårt land, de er svake på kriminalitet og ønsker betydelig ØKNING i skattene. Jeg ser ikke for meg noen avtale!» skrev han.

Dermed besluttet Pelosi og Schumer å la Trump sitte alene i Det hvite hus.

«Gitt at presidenten ikke ser for seg noen avtale mellom Demokratene og Det hvite hus, mener vi den beste veien videre vil være å fortsette forhandlingene med våre republikanske motparter i Kongressen i stedet», sa Schumer, som er Demokratenes leder i Senatet, og Pelosi, som er Demokratenes leder i Representantenes hus, i en felles uttalelse.

Pelosi og Schumer sa videre at de i stedet har bedt Senatets republikanske leder Mitch McConnell og Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, om et møte tirsdag ettermiddag, blant annet for å diskutere fortsatt finansiering av statlige tjenester også etter 8. desember.

Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders sier Det hvite hus er skuffet over Schumer og Pelosis beslutning og at invitasjonen om å delta på budsjettmøtet fortsatt står åpen.

Kongressen har av Det hvite hus fått frist til 8. desember med å få på plass en løsning for å hindre stenging av offentlig sektor.

– Vi har ingen tid å miste, sa Schumer og Pelosi.