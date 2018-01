– Alle data tyder på at presidenten er frisk og at han vil fortsette å være det i hele presidentperioden, sa dr. Jackson da han gikk gjennom resultatene fra Trumps helsesjekk på en pressekonferanse i Washington tirsdag.

– Det er ingen tegn til at han har noen form for kognitive problemer, fremholdt legen, som bekreftet at det var Trump selv som ba om en kognitiv test. Denne testen ble sammen med resten av den tre timer lange legeundersøkelsen gjennomført fredag, nøyaktig en uke etter at Michael Wolffs «Fire and Fury» kom ut.

I denne boken blir det fastslått at Trump er helt uegnet til å være USAs president, og at alle hans medarbeidere er klar over dette. Ifølge Wolff hevder ansatte i Det hvite hus blant annet at sjefen oppfører seg som et stort barn som krever øyeblikkelig anerkjennelse for alt han foretar seg, at han stadig blir mer glemsk og ukonsentrert, at han knapt leser noe som helst og at han er livredd for å bli forgiftet.

Presidenten har erklært at «Fire and Fury» er full av løgner, ikke minst om hans helse. Og dr. Jackson sier etter undersøkelsen at det er svært sannsynlig at Trump vil kunne fullføre sine fire år som president uten «medisinske problemer» av noe slag.

Frisk debatt i USA: Er han mentalt skikket til å være president?

Godt hjerte

Legen gir tydelig uttrykk for at Trumps fysiske helse også er helt utmerket og viser blant annet til alt var normalt under hjerteundersøkelsen: Rytmen var jevn og det var ingen ulyder.

Presidenten har betydelige og varige helsefordeler av at han i hele sitt liv har avstått fra å nyte tobakk og alkohol, fastslår legen.

Den offisielle helsesjekken, Trumps første siden han ble president, viste også at han har et blodtrykk på 122 over 74, og at kolesterolnivået er høyere enn anbefalt.

– Han har utrolig gode gener, sier dr. Jackson, men legger til at Trump kunne hatt godt av mer fysisk aktivitet, og at han burde spise mindre fett.

Carolyn Kaster /AP/ NTB scanpix

Usunne matvaner

Eksperter er overrasket over at den overvektige presidenten, som er svært glad i hurtigmat og tilsynelatende aldri trener, kan være så sunn, skriver BBC.

I en av de mange bøkene om ham, «Let Trump be Trump» blir det hevdet at den daværende presidentkandidaten hadde følgende fire hovedingredienser på menyen under kampanjen i 2016: McDonald’s hamburgere, stekt kylling, pizza og Diet Coke.

Trump, nå 71, var 70 år da han inntok Det hvite hus, og han er dermed den eldste som noen gang er blitt valgt til USAs president.