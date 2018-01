Medier: Trump innfører ikke flere sanksjoner mot Iran

USA har vurdert å gjeninnføre sanksjoner mot landet. Trump er ventet å kunngjøre en beslutning om dette fredag, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet.

The New York Times og Bloomberg siterer to kilder med kjennskap til saken. De sier nye sanksjoner ikke blir innført, men at presidenten vil ha Kongressen og sine europeiske allierte til å forbedre vilkårene i atomavtalen med Iran. Om det ikke skjer, trekker han USA ut av avtalen.

Trump har lenge truet med dette, men. Han har så langt ikke gjort alvor av truslene, men kunngjorde i oktober i fjor at Det hvite hus ikke lenger kunne bekrefte at Iran overholder avtalen.

USAs utenriksminister Rex Tillerson sa forrige uke at landet arbeider med å «fikse» avtalen. Én mulighet var at Kongressen kan skjerpe USAs håndheving.

Atomavtalen ble inngått mellom Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland i 2015. Formålet var å begrense Irans muligheter for å utvikle atomvåpen – noe iranske myndigheter sier de uansett ikke ønsker. Sanksjoner mot landet ble opphevet, i bytte mot større internasjonalt innsyn i Irans atomprogram.

Trump har kalt avtalen «den verste noensinne», men alle de andre landene som har undertegnet den, ønsker å beholde den.