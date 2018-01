Vodkaflaske til 11 millioner funnet tom på dansk byggeplass

Flaska ble stjålet fra en bar på Vesterbro i København natt til tirsdag. Ifølge barens innehaver, Brian Ingberg, var flasken en del av hans vodkasamling, men han skal kun ha hatt den på utlån fra en russisk forretningsmann.

Fredag bekreftet politiet at flaska er funnet av en mann på en byggeplass, og at den nå er i politiets varetekt.

– Den er umiddelbart intakt, og vil bli undersøkt, skriver politiet på Twitter.

Tre kilo gull og like mye sølv

Ingberg gleder seg over at den dyrebare flaska, som består av ikke mindre enn tre kilo gull og like mye sølv, er funnet igjen. Den anslås å være verdt 8 millioner danske kroner, noe som tilsvarer nesten 11 millioner norske.

– Den er dessverre tom. Det er en av dem som arbeider på byggeplassen, som har funnet den. Jeg er så glad akkurat nå. Det er deilig, sier dansken til Ekstra Bladet.