Herjende brann har sendt 10.000 mennesker ut av hjemmene sine. Derfor skylder de på Erdogan.

Langs Tyrkias sørkyst raser brannene for åttende dag på rad. Bøndene snakker om den største katastrofen på flere år. Og sinnet mot Erdogan øker.

Ekstremvær har ført til dødelige branner i Tyrkia, Hellas og Italia.

11 minutter siden

– Traktoren og alt jeg eide brant ned. 50 års arbeid var borte i løpet av minutter, sa Mitad Akca til Al Jazeera onsdag. Han sto foran ruinene av huset sitt.

Det eneste som lå igjen etter de brutale flammene var familiens smykker. Tre dager tidligere hadde landsbyen brent ned på 45 minutter. Men Ackas historie er langt fra den eneste.

Mer enn 10.000 mennesker har måttet forlate hjemmene sine, resorter eller hotell langs Tyrkias middelhavskyst den siste uken, ifølge The Guardian.

Enorme skogbranner har oppslukt store deler av kysten og ødelagt enorme jordbruksområder.

Den har tatt livet av åtte mennesker så langt. Inkludert to brannmenn.

Bøndene er hardest rammet, og flere av dem har mistet alt de eier. Tusenvis av sauer og kyr er døde. Flere har sett dyrene sine bli brent levende, skriver NTB.

En kvinne foran sitt totalødelagte hus i landsbyen Semir, nær byen Antalya i Tyrkia. Bildet er tatt tirsdag 3. august.

Sprer seg lynraskt

137 branner i mer enn 30 provinser er blitt slukket. Men ni provinser står fortsatt i brann.

Sterk vind, lav luftfuktighet og skyhøye temperaturer, har gjort at brannene har spredt seg som ild i tørt gress.

Av samme grunn forventes det at brannene vil fortsette inn i neste uke.

Flere bønder har måttet evakuere raskt. Her fra landsbyen Cokertme.

Måtte slukke brannen selv

Hageslanger, bøtter, vannflasker og sementblandere: Det er noen av hjelpemidlene folk har måttet bruke for å bekjempe brannene selv.

Mange steder har det tatt tid før hjelpen har kommet. Om den har kommet i det hele tatt.

– Jeg har tryglet om hjelp i fem dager, sa en fortvilet innbygger i en video som har spredt seg på Twitter, gjengitt av The Guardian.

– Men det var ikke engang en brannbil her [ ...] Hvordan i all verden kan en slik ledelse eksistere? spør han.

Mange er både sinte og frustrerte over manglende eller forsinket hjelp av myndighetene.

Flere ordførere har tryglet om brannslukking fra luften, skriver AP.

En kvinne bruker sitt eget brannslukningsapparat til å redde oliventrærne sine.

Hard kritikk mot Erdogan

President Recep Tayyip Erdogan har innrømmet at landet ikke har noen brukbare brannslukningsfly. Opposisjonen har derfor kritisert presidenten for å organisere slukningsarbeidet for dårlig og for å være uforberedt.

– Vi lever i helvete, og vi vet ikke hva vi skal gjøre nå. Det er umulig å gripe inn fra landet. Det kan bare gjøres med en flyintervensjon, men det er for sent nå.

Det sa Ahmet Aras, borgermesteren i byen Bodrum, i en video gjengitt av The Guardian.

Det har vært flere branner i Tyrkia de siste årene. Regjeringen ble advart for 15 år siden etter de store brannene i Manavgat, men ingen ting ble gjort. Det sa Hediye Gundiz, leder for miljøgruppen A Platform, sa til Al Jaazera.

En mann i sitt nedbrente hus i landsbyen Cokertme i Sør-Tyrkia. Mange bønder har mistet alt de eier.

Erdogans regjering kritiseres også for å nekte å ta imot hjelp fra vestlige land under brannens tidlige stadier.

– Vårt Tyrkia er sterkt. Staten vår står sterkt, sa Fahrettin Altun, en av de øverste assistentene til Erdogan.

Brannslukningsfly ble sendt fra Ukraina, Russland, Aserbajdsjan og Iran. Og til tross for Tyrkias motvilje, sendt EU mandag ut soldater og flere fly for å hjelpe.

Etter press fra sosiale medier begynte politistyrker tirsdag også å bruke vannkanoner til å slukke brannene. Disse blir egentlig brukt til å bryte opp demonstrasjoner.

I tillegg har brannfolk blitt sendt fra kommuner over hele landet til de rammede provinsene med manglende ressurser. Flere frivillige grupper har også hjulpet til.

Mor og datter foran det som tidligere var hjemmet deres i landsbyen Semir, nær turistbyen Antalya.

Erdogan: – Falske nyheter

Erdogans kontor svarer at hele den nasjonale beredskapsstyrken er tatt i bruk. Påstander om dårlig håndtering er «falske nyheter», som bare har som mål å rakke ned på Tyrkias omdømme, sa han ifølge NTB.

På tirsdag advarte Tyrkias rikskringkasting, som gjentatte ganger er blitt beskyldt for å være styrt av regimet, om at fjernsynsstasjoner som dekker skogbrannene kontinuerlig «demoraliserer folket» og kan straffes.

I brannens tidlige stadier påsto offentlige tjenestemenn at brannene var påsatt av barn eller den militante og politiske gruppen Kurdistans arbeiderparti.