Dansk parti vil ha nye etterforskning av Scandinavian Star

Venstreorienterte Enhedslisten varslet søndag at partiet vil ha justisministeren til å gi en redegjørelse i Folketinget om hva regjeringen vil gjøre for å få en grundig undersøkelse av eier- og forsikringsforholdene rundt Scandinavian Star, skriver Politiken.

Det skjer dagen etter at avisen skrev av eierkretsen bak skipet fikk fordoblet forsikringssummen av skipet, uten at det daværende forsikringsselskapet Fjerde Sø undersøkte hvor meget skipet var verdt.

– Det blir mer og mer uforståelig hvorfor denne type opplysninger ikke er et resultat av myndighetenes arbeid, sier Søren Søndergaard, som sitter i Folketingets justiskomité for Enhedslisten.

Øyvind Olaussen reddet sin egen kone og kom seg ut på dekket mens brannen herjet. Da så han noe han aldri vil glemme.

Ba om dobbelt så mye i forsikring

Ifølge Politiken ba eierne Fjerde Sø om at skipet skulle forsikres for 24 millioner dollar, noe som var dobbelt så mye som en tidligere forsikring i et annet selskap. Uten å sjekke skipets verdi, skal Fjerde Sø har utstedt en polise på beløpet.

Ifølge avisen har mannen som underskrev polisen, Jesper Aaby, forklart norsk politi at han ikke satte spørsmål ved forsikringssummens størrelse fordi han antok at rederiet hadde størst innsikt i skipets verdi.

En ny etterforskning av brannen ble iverksatt av norske myndigheter i 2014, men den ble henlagt av politiet i 2016 som følge av mangel på bevis. Etterforskningen skulle avklare om de mange brannene om bord var påsatt og undersøke mistanker om forsikringssvindel.

Aabys forklaring ble ifølge Politiken ikke nevnt i norsk politis avsluttende rapport i 2016.

159 mennesker omkom om bord i fergen, som var på vei fra Oslo til Frederikshavn da brannen brøt ut 6. april 1990.