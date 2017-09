Puerto Rico kan være et halvt år uten strøm etter uværet Maria

Ekstremværet ble i løpet av onsdag ferdig med å herje på Puerto Rico og la torsdag kursen mot Turks og Caicosøyene og Bahamas.

Orkanen svekket seg noe over fjellene på Puerto Rico, men styrket seg igjen til en kategori 3-orkan da den igjen kom ut over åpent hav.

Den dominikanske republikk fikk kjenne vindkastene fra orkanen da den passerte 150 kilometer mot nord, og det ble varslet stormflo på opptil to meter langs nordkysten av landet.

Maria, som var en enormt kraftig kategori 5-orkan da den passerte over Dominica og traff Puerto Rico, ventes å fortsette ut i Atlanterhavet etter å ha rammet Bahamas, fortsatt som en sterk orkan. Bermuda ligger da i risikosonen, om den ikke svinger mer mot vest og truer nordøstkysten av USA.

Den sterke vinden la seg torsdag morgen på Puerto Rico, men det amerikanske territoriet vil slite i lang tid med å hente seg inn igjen.

Torsdag var det fortsatt utrygt å bevege seg i gatene, og flere steder meldte om omfattende oversvømmelser. Det gjelder spesielt hovedstaden San Juan, der mange gater så ut som elver.

Kystvakten lette etter en fritidsbåt med to voksne og to barn som var savnet utenfor øya Vieques.

USAs nasjonale værvarslingstjeneste (NWS) sendte ut varsel om brå oversvømmelser i hele Puerto Rico og anbefalte folk å oppholde seg så høyt i terrenget som mulig, ifølge NBC.

–Verste jeg har sett

Samtidig kom San Juan-borgermester Carmen Yulín Cruz med en oppdatering på hvor store ødeleggelser vinden og regnet fra ekstremværet Maria hadde påført den puertoricanske hovedstaden.

–Det San Juan vi kjente i går, finnes ikke lenger, sa hun.

–Vi ser på fire til seks måneder uten strøm, sier hun videre.

I FN konstaterte president Donald Trump at Puerto Rico er «absolutt rasert».

Ifølge talskvinnen for guvernør Ricardo Rosselló, er hele den økonomisk tynnslitte øya fortsatt uten strøm. I tillegg til dette har innbyggerne våknet til nedblåste trær, rester av hus og bygninger og annet vrakgods som ligger på kryss og tvers av veier og hager.

Bilførere som forsøkte å komme seg rundt på øya torsdag, forteller om en labyrint på veiene som tvinger dem til å kjøre i motsatt kjørefelt store deler av ferden.

15 døde på Dominica

Før Maria feide over Puerto Rico, hadde den rast over den lille øystaten Dominica. Øyas statsminister Roosevelt Skerrit sa torsdag at 15 mennesker hadde mistet livet og at 20 fortsatt var savnet etter skrekkdøgnet.

Han sa det var et mirakel at ikke hundrevis av mennesker døde i stormen som da var i kategori 5.

Hundrevis av hjem og forretninger ble knust, strømmen forsvant, flyplassen og havna ble stengt, og øya mistet all kommunikasjon med omverdenen da Maria traff som en kategori 4-orkan. Det tok mange timer før kontakten ble gjenopprettet med øya.

Ekstremt farlig

Orkanen er den desidert kraftigste som har rammet Puerto Rico siden 1928, og den traff land som en kategori 4-orkan ved tettstedet Yabucoa onsdag morgen. Ett menneske har mistet livet på Puerto Rico og to på Guadeloupe.

Den såkalte Saffir-Simpson-skalaen opererer med i alt fem kategorier. Alle orkaner i kategori 4 og oppover regnes som ekstremt farlige.