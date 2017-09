Helikopter skjøt mot tilskuere under russisk militærøvelse

Det melder russiske medier. Russiske myndigheter erkjenner at et helikopter skjøt en rakett ved et uhell under øvelsen, men oppga ingen detaljer om når og hvor dette hendte. De hevder ingen ble skadet.

Et videoopptak som er lagt ut i flere russiske nettaviser viser to Ka-52-helikoptre som flyr lavt over skytefeltet Luzjskij, cirka 100 kilometer øst for grensen til Estland. Filmen viser at et av helikoptrene skyter en rakett som eksploderer i nærheten av en tilskuer på en parkeringsplass.

Før videoopptaket starter blir det rundt 25 sekunder med russisk reklame.

Nettavisen 66.ru melder at to personer ble alvorlig skadet og at to kjøretøyer ble ødelagt. Hendelsen skal ha skjedd søndag eller mandag, og nettavisen sier at filmen kommer fra et uidentifisert øyenvitne.

Ifølge nettavisen Life.ru eksploderte raketten nær en gruppe journalister, militære eksperter og utenlandske militærattacheer. Avisen melder at en kortslutning om bord kan ha ført til at raketten ble skutt ut ved et uhell.

Det russiske forsvaret bekrefter at videoopptaket er ekte. De sier årsaken til ulykken var en feil i helikopterets målsøkersystem.

Helikopteret deltok i militærøvelsen Zapad 2017, som omfatter store styrker og har vekket bekymring i mange NATO-land.