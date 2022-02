Ukrainsk generalstab: Her pågår kampene i Ukraina nå

Det pågår harde kamper en rekke steder i Ukraina lørdag. Informasjon fra generalstaben i Kyiv viser hvor kampene utspiller seg nå.

Ukrainske soldater nær et militært knutepunkt i Kyiv. Bildet er tatt lørdag 26. februar.

6 minutter siden

Tom Røseth ved Forsvarets høgskole er forsker, tidligere etterretningsmann og ekspert på Ukraina. Med Røseth som mellomledd bringer Aftenposten her informasjon om kampene som pågår. Røseths kilde er Ukrainas egen forsvarsledelse.

Via Røseth har vi bedt om en så nøyaktig rapport som mulig fra de militære i Ukraina. Her er rapporten:

1. Kamper i byen Vasylkiv

De hardeste kampene natt til lørdag var i byen Vasylkiv. Byen ligger 35 km fra Kyiv. Russiske styrker har forsøkt med luftlandsetting av styrker. Vasylkiv har en militær flybase som forsøkes overtatt.

Dette bekreftes også av BBC, som skriver at flybasen ble forsøkt overtatt ved hjelp av fallskjermsoldater.

2. Kamper i Kyiv-regionen

Russiske styrker plasseres nå ut i større omfang i nord og øst og sør, kombinert med fortsatte fly og missilangrep på ukrainske posisjoner i øst og nordlige del av Kyiv-regionen. Sivile infrastrukturanlegg i regionen er angrepet av russiske luftstyrker.

3. Kyiv

Natt til lørdag startet igjen harde kamper i og utenfor Ukrainas hovedstad, med gatekamper, luftangrep og missiler. Lørdag formiddag sa president Volodymyr Zelenskyj at Ukraina fortsatt har kontroll over byen. Det ukrainske styrkene forsvarer nå flere viktige punkter rundt byen, sa han, og fremholdt at de har stått imot og slått tilbake fiendens angrep. Men store russiske styrker er på vei mot hovedstaden nordfra.

Nær metrostasjonen Beresteiska øst i Kyiv er en russisk konvoi med lastebiler og stridsvogner ødelagt.

Det er de store russiske styrkene som nærmer seg Kyiv nordfra som ses på som den store trusselen. Blant disse skal det være observert spetsnaz, russiske spesialsoldater.

4. Luftangrep mot Mariupol og flere andre steder

Det har vært luftangrep i distriktene Mariupol, Sumy og Poltava. Kryssermissiler er skutt fra fartøy i Svartehavet.

Fra Hviterussland har russiske styrker luftkontroll med S-400 bakke-til-luftsystemer i området ned mot Kyiv. Luftoperasjoner ledes også fra Hviterussisk territorium, fra Mozyr-området i sørøst.

Poltava er stedet der svenske Karl XII i 1709 led et stort nederlag mot russiske styrker.

5. Shums nordøst i Ukraina

I øst har det vært kamper med større ansamling av russiske stridsvogner som har nådd frem til Shums'ke nordøst i Ukraina, befestet seg med missilsystemer ved Sumy.

I Slobozansky-regionen har ukrainske styrker stoppet russernes offensiv, og utfører fortsatte defensive posisjoner i Kharkiv regionen. Dette omfatter kamper i gatene i byen Okhtyrka.

6. Odesa

Lørdag morgen lød igjen luftvernsirenene i Odesa, meldte avisen Kyiv Independent på Twitter. Folk ble bedt om å oppsøke tilfluktsrom.

Onsdag 23. februar ble det meldt om at russiske tropper hadde landet i Odesa. Dette er en svært viktig by for Ukraina.

Dette er tap Russland er påført

Ukrainske luftstyrker fortsetter ifølge den ukrainske generalstaben å påføre russerne tap. Lørdag formiddag rapporterer de om 14 russiske fly som skal være skutt ned, og åtte helikoptre.

Ett av flyene som rapporteres skutt ned er et transportfly med betegnelsen IL-76MD. Åsted kan være Vasylkiv.

Ukraina har fortsatt kampfly

Generalstaben opplyser at Ukraina fortsatt har kampfly av typen SU-27 og Mig-29 operative, samt luftvern av typen S-300, som kan flyttes, og mindre mobile bakke-til-luft systemer.

De største og viktigste kampene foregår altså i Ukrainas hovedstad Kyiv.

Men Russland angriper Ukraina bredt fra mange fronter. I hele landet har det gått flyalarmer lørdag. Raketter og skuddvekslinger er registrert i flere byer.