Biden om Putin: – Denne mannen kan ikke forbli ved makten

President Joe Biden langet ut mot Vladimir Putin da han talte til flere tusen i Warszawa lørdag. Samtidig forsikret han både ukrainere og polakker hvor USA og Nato står.

President Joe Biden mener Russlands krigføring i verste fall kan føre til tiår med krig.

26. mars 2022 19:33 Sist oppdatert nå nettopp

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten, sa USAs president om Putin.

Joe Biden mener at tiden er over for nasjoner som er underlagt en tyranns luner. Samtidig advarte han Putin om å nærme seg Natos territorium.

– Denne krigen er allerede blitt et strategisk nederlag for Russland, oppsummerte Biden.

Men han strakk også ut en hånd til den vanlige russer.

– Det russiske folk er ikke fienden vår, understrekte han.

Mener verden må forberede seg på en lang kamp

USAs president åpnet talen i Warszawa med å referere til den polskfødte pave Johannes Paul IIs budskap til Sovjetunionen i 1979. «Vær ikke redd», sa han.

Flere tusen hadde møtt frem for å høre Joe Bidens tale i Warszawa.

Presidenten ga lite håp om en snarlig løsning. Verden må ifølge Biden forberede seg på en lang kamp.

– Denne kampen vil ikke vinnes på dager eller måneder heller. Vi må stålsette oss for den lange kampen som venter, sa Biden utenfor presidentpalasset.

Han berømmet Ukrainas motstand mot russiske styrker og beskrev den som en del av en «stor kamp for frihet».

– Russland har kvalt demokratiet og forsøkt å gjøre det andre steder, sa Biden og la til:

– Ukraina: Vi er med dere. Punktum.

USAs president Joe Biden og den polske presidenten Andrzej Duda under en militær velkomstseremoni ved presidentpalasset i Warszawa lørdag.

Forsker: – Sterke ord

Bidens tale var ventet å være en av de viktigste talene fra den amerikanske presidenten så langt. Og innholdet var oppsiktsvekkende. Det mener seniorforsker Svein Melby ved Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier.

– Det viktigste han sa i talen, var at Putin ikke kan forbli ved makten. Det var overraskende, sier Melby.

– Det er et klart signal om at USA vil jobbe innenfor de grensene som finnes, for å få til et regimeskifte i Russland.

Han understreker imidlertid at talen ikke var noen krigserklæring mot Russland. Hvem som styrer Russland, er noe russere selv må beslutte.

Melby mener det blir vanskelig å se et stabilt Europa så lenge Putin blir ved makten.

– Én ting er at dette nok er noe mange lenge har ment, men at det sies offisielt av en amerikansk president, er noe helt annet, sier han.

– Dette var sterke ord fra Bidens side.

Etter talen gikk Det hvite hus ut og presiserte at president Biden ikke ba om regimeendring i Russland. Det melder Reuters.

Artikkel 5: – En hellig forpliktelse

Under sitt besøk i Polen understreker Joe Biden viktigheten av Natos artikkel 5, som sier at et angrep på ett medlemsland er et angrep på hele alliansen.

I et møte med Polens president Andrzej Duda i Warszawa lørdag kalte Biden denne artikkelen i Atlanterhavspakten en «hellig forpliktelse» for USA.

– Du kan stole på det. For deres frihets skyld, og for vår, sa den amerikanske presidenten.

Han forstår at polakkene føler seg truet som følge av krigen som raser i nabolandet Ukraina.

Under besøket i Warszawa bor Biden på et hotell rett overfor byens togstasjon, der det har vært en jevn strøm av ukrainske flyktninger helt siden Russland startet sin invasjon.

President Joe Biden (nummer to fra høyre) deltok lørdag i et møte med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba (nummer tre fra venstre).

Møtte ukrainske statsråder

Tidligere på dagen møtte Biden den ukrainske utenriksministeren og forsvarsministeren i Warszawa.

Dmytro Kuleba og Oleksij Reznikov skulle i utgangspunktet ha samtaler med USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin. Men også Biden valgte å delta.

Bilder fra møtet viser Biden, Blinken, Kuleba og de andre ministrene ved et bord med amerikanske og ukrainske flagg i bakgrunnen.

– De diskuterte USAs støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sa en talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet.

Putins talsmann: – Ikke noe Biden kan bestemme

Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov ga en kort kommentar til CNN etter talen. Bidens kommentar om at Putin ikke kan forbli ved makten, ble besvart på følgende måte:

– Dette er ikke noe Biden kan bestemme, sa Peskov.