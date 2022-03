Flukten fra den russiske beleiringen av Mariupol

ZAPORIZJZJA, UKRAINA (Aftenposten): En stridsvogn skjøt et hull tvers gjennom boligblokken. Da skjønte Dmytro Gavrilov at han for enhver pris måtte ut av Mariupol.

Slik så det ut i nabolaget der Dmytro og Olga bodde etter at russerne invaderte Mariupol. De kom seg ut. Deretter ble blokken bombet. Men hvordan skulle de komme seg ut av krigssonen?

31. mars 2022 07:52 Sist oppdatert nå nettopp

Den russiske stridsvognen var antagelig 70–100 meter unna da den avfyrte en granat. Den traff et sted mellom andre og tredje etasje. To og en halv etasje over satt en liten familie og lagde te. 48 år gamle Dmytro Gavrilov, moren Olga og katten Johny.

Leiligheten lå fint til i sentrum av Mariupol. Den hadde til og med utsikt til Azovhavet.

De kunne høre hvordan veggene raste sammen under dem. Inne på badet var gulvet borte. Flammer kom opp fra hullet.

– Da bestemte vi oss for at vi måtte komme oss ut for enhver pris, forteller Dmytro.