Invasjonsstyrkene har inntatt Mariupol. Nå gjøres et nytt forsøk på evakuering.

Med hvitmalte «Z»-er på siden ruller stridsvogner og pansrede kjøretøy gjennom Mariupol. Men byen har ennå ikke falt.

Symbolet «Z» viser at soldatene på kjøretøyene er russiske eller prorussiske. Her kjører de gjennom Mariupol torsdag.

Nå nettopp

«Z»-en gjør dem mulige å kjenne igjen. Bokstaven er blitt Russlands symbol på sin «spesielle militære operasjon» i Ukraina.

Invasjonsstyrkene i Mariupol møtes av ruiner. En video delt på Twitter av den ukrainske journalisten Anastasiia i Kyiv Independent viser konsekvensene av en måned med krig mot Russland.

Forsøker å evakuere folk

Torsdag fortsatte invasjonsstyrkene sitt innrykk i havnebyen, skriver Institute for the Study of War. Samtidig fortsetter arbeidet med å få folk ut. Ifølge visestatsminister Iryna Veresjtsjuk skal det nok en gang opprettes en humanitær korridor på fredag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Selv om tusenvis har kommet seg ut med disse korridorene, er en rekke blitt stanset.

Før krigen hadde Mariupol rundt 430.000 innbyggere. Fortsatt anslås titusenvis å være igjen i byen. Hvor mange som kommer seg ut på fredag, er usikkert. De som lykkes, vil møtes av busser som kan frakte dem til byen Zaporizjzja.

– Vi vil gjøre alt i vår makt for å sørge for at busser fulle av Mariupol-innbyggere når Zaporizjzja i dag, sa Veresjtsjuk.

Les også Mariupol har holdt stand i nesten fire uker. Akter ikke å gi seg.

Bilder fra Mariupol viser russiske soldater som distribuerer nødhjelp fra russiske myndigheter.

Gjemmer seg i kjellere

De som har klart å rømme, tar med seg historier om grusomme forhold. Uten mat, vann og strøm har folk gjemt seg for bomber i kjellere, skriver Human Rights Watch (HRW). Ifølge FNs matvareprogram, har ikke de klart å få noe nødhjelp inn i byen.

Om natten er temperaturen under null grader.

– Innbyggere i Mariupol har beskrevet et isnende marerittaktig landskap der lik ligger strødd og bygg er i ruiner.

Det forteller Belkis Willie, seniorforsker ved HRW.

Hva kan byen vente seg hvis den faller i russiske hender?

Frykter tvangsdeportering

Det kan være blandet, tror Yohann Michel. Han analyserer militære forhold for den anerkjente internasjonale tankesmien International Institute for Strategic Studies (IISS).

Hvis Russland får kontroll over Mariupol, kan de frakte inn mat, vann og medisiner. Men prisen kan bli høy.

– Vi kan forvente deporteringer. Dette har skjedd i mindre byer, sier Michel til Aftenposten.

Allerede hevder myndighetene i Mariupol at 15.000 personer er blitt deportert fra byen til Russland, skriver Reuters.

– Deporteringene vil spesifikt rette seg mot folk som har ytt motstand, eller som kan komme til å yte motstand, tror Michel.

Det er også usikkert hvilke soldater som nå er i Mariupol. Torsdag skrev den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov av det var styrker lojale til ham, som hadde inntatt byen.

Kadyrov og soldatene hans er kjent for sin brutalitet. De har blant annet erfaring fra notoriske kamper i byområder i Tsjetsjenia på 1990- og 2000-tallet, skriver Deutsche Welle.

Men at de er i Mariupol er enda ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Eksempel til skrekk og advarsel

Hvis Mariupol faller til russerne vil det bli et hardt slag for Ukraina. Det mener en rekke eksperter. Det er ikke tilfeldig at russerne har utpekt havnebyen, sammen med hovedstaden Kyiv, som et av hovedmålene sine.

Les også Russland erobrer Mariupol i en blodig krig, gate for gate. Byen gir russerne en stor fordel i krigen.

For det første ligger Mariupol midt mellom Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014, og områdene i Øst-Ukraina kontrollert av prorussiske separatister.

For det andre har Mariupol én av de største havnene ved Azovhavet. Havnen kan bli en viktig livslinje til de russiske styrkene lenger inn i landet. Her kan Russland frakte inn våpen og forsyninger.

Men dette er ikke alt, forteller Yohann Michel i IISS. Mariupol har også en viktig symbolsk verdi. Han tror byen er blitt brukt av russerne som et «eksempel».

– Hvis vi ser på hva russerne gjorde i Tsjetsjenia og mer nylig i Syria, så pleier de å peke seg ut noen få byer og bruke dem som eksempler på hva som kan skje hvis man yter motstand, forteller han.

– Mariupol ser dessverre ut til å ha blitt et sånt eksempel.

Russiske eller prorussiske soldater stoppet biler i Mariupol torsdag.

Det viktigste om: Krigen i Ukraina

I vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppsummeringer av det viktigste som skjer når det er store internasjonale nyhetshendelser. Temaet vil endres avhengig av hvilke store hendelser som pågår. Tema akkurat nå: Krigen i Ukraina. Meld deg på her