Falske nyheter og rykter hindrer vaksinering i Øst-Europa: – Vi er på kanten av katastrofen

KIEV (AP): En dødelig smittebølge skyller over Øst-Europa.

Bare 16 prosent av den voksne befolkningen i Ukraina er fullvaksinert mot covid-19. Mange sykehus er fylt opp av alvorlig syke koronapasienter. Den siste smittebølgen beskrives som spesielt dødelig.

29. okt. 2021 13:35 Sist oppdatert nå nettopp

Lastebilsjåfør Andriy Melnik hadde aldri tatt koronaviruset på alvor. Sammen med en kompis skaffet han seg et falsk koronasertifikat. Han måtte ha reisedokumentene i orden for at han skulle kunne kjøre lastebilen til Europa.

Oppfatningene hans endret seg etter at kameraten fikk covid-19 og havnet i respirator på intensivavdelingen.