Flere omkom da høyblokk kollapset i Nigeria

En høyblokk raste mandag sammen på en byggeplass i Nigerias største by Lagos. Tre er funnet omkommet, og det fryktes at titall flere er fanget i ruinene.

Bygningen var på 21 etasjer.

NTB-AFP

I dag 18:40

Bilder i sosiale medier viser at den over 20 etasjer høye bygningen raste fullstendig sammen ved siden av to andre høye bygg på byggeplassen.

Redningsmannskaper sier at mange arbeidere ble fanget i ruinene da bygget kollapset, men de kan ikke bekrefte hvor mange som er døde eller savnet. Politiet i Lagos opplyser at tre omkomne og tre overlevende er hentet ut av ruinene så langt.

Redningsarbeidet fortsetter på stedet. Flere byggeplassarbeidere dekket av støv forteller at flere titall av deres kolleger befant seg i bygget da det plutselig kollapset. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent.

– Rundt 40 personer var inne, jeg så ti døde fordi jeg klatret opp, sier den lokale arbeideren Peter Ajagbe (26) til nyhetsbyrået AFP på stedet.

Byggeplassen ligger i bydelen Ikoyi, en av millionbyens fremtredende næringslivsområder. Titalls innbyggere hadde mandag kveld samlet seg på ulykkesstedet for å vise sin fortvilelse og frustrasjon over en treg redningsinnsats.