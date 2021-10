Verden uigurer 101 migranter fant en skjult rute inn til Norge. Da Altunay skulle prøve, var den blitt stengt.

ISTANBUL/OSLO (Aftenposten): En Norwegian-rute fra Tyrkia ga uigurer en gullbillett til Norge. Men så sa norske myndigheter stopp.

Første gang Altunay Niyazimaimaiti (31) og mannen hørte om Norwegian-flyvningen, var i midten av september. Ryktet spredte seg fort i det uiguriske miljøet i Istanbul:

Det fantes en rute fra den tyrkiske byen Antalya til Serbia. Flyet mellomlandet i Oslo.

Det ga et smutthull for uigurer som desperat ønsker et tryggere liv i Norge.

Kinesiske turister trenger nemlig ikke visum for å besøke Serbia. Slik kunne uigurer enkelt kjøpe billett på et lokalt reisebyrå og boarde flyet til Beograd.

Så fort flyet ankom Oslo, hoppet uigurene av. Der gikk de til passkontrollen og sa de ville søke om asyl.

Paret hadde hørt om mange som hadde lykkes. De bestemte seg for å prøve.

Mannen kjøpte billett og reiste den 25. september. Senere samme dag sendte han melding til kona og fortalte at reisen hadde gått på skinner.

Dermed var det Niyazimaimaitis tur. Hun kjøpte en billett til 1000 amerikanske dollar, eller rundt 8300 kroner. Den 29. september var hun klar til å reise.

Men for henne gikk ikke alt som planlagt.