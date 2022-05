Talsperson for Erdogan: Tyrkia vil ikke stenge døren for Sverige og Finland i Nato.

Tyrkia forsøker ikke å blokkere et mulig Nato-medlemskap for Sverige og Finland likevel. Forsker mener tyrkisk nei vil bli slått knallhardt ned på.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har uttrykt seg negativt til at Sverige og Finland skal bli medlemmer av Nato. Men talspersonen hans sier Tyrkia ikke vil blokkere eventuelle søknader.

14. mai 2022 18:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi lukker ikke døren. Men vi ønsker å ta opp spørsmål som handler om Tyrkias nasjonale sikkerhet.

Det sa Ibrahim Kalin, talsmann for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til Reuters lørdag.

– Det kan ikke bare gå én vei. De kan ikke ignorere Tyrkias bekymringer knyttet til sikkerhet som om det ikke er viktig og så når vi tar opp dette temaet så sier de «Å, dere skaper trøbbel, dere forstyrrer Natos enhet», sier han ifølge New York Times.

Han sikter da til at Erdogan fredag sa at Tyrkia ikke ser positivt på at Finland og Sverige trolig skal bli medlemmer av Nato.

Terrorister

Erdogan hevdet at skandinaviske land støtter militante kurdere og andre grupper som Tyrkia ser på som terrorister.

Erdogans uttalelser utløste frykt for at landet skulle sette foten ned dersom Sverige og Finland søker om medlemskap. Alle de 30 landene som nå er medlemmer i Nato, må godkjenne en eventuell søknad for at landene skal innlemmes.

Kalin sa videre at Tyrkia ønsker å sørge for en prosess der alle sikkerhetsbehovene til alle Natos medlemsland blir ivaretatt.

Avviser

Det er spesielt det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) som ser ut til å stå i sentrum for Tyrkias bekymringer. PKK står på Tyrkias terrorliste, samt EUs og USAs tilsvarende lister – og på Sveriges.

– Men de oppfører seg ikke som om de står på listen. Det er problemet, sier Kalin.

På spørsmål om Tyrkia faktisk vil blokkere de ventede søknadene om medlemskap, svarte Kalin avvisende.

– Det er en prosess, sa han.

Sverige og Finlands utenriksministre skal etter planen ha samtaler med Tyrkias utenriksminister på et uformelt utenriksministermøte i Nato i helgen.

Et spill fra Erdogan

Geir Hågen Karlsen er Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole. Han mener Erdogans negative uttalelser om finnes og svensk nato-medlemskap, må sees på som et spill.

– Tyrkia har lang erfaring med å utnytte muligheter til egen politisk vinning. Dette har vi sett tidligere blant annet ved flyktningstrømmer, sier han til NTB.

Han mener Erdogan forsøker å balansere mellom Nato og Russland, og legge press på Nato for å få gjennom egne politiske interesser. Bakteppet kan dreie seg om energiforsyning, støtte til kurderne og kritikken Tyrkia har fått for menneskerettsbrudd. Men også handel, og ikke minst russiske turister, som er svært viktig for Tyrkias økonomi.

Hågen Karlsen tror uttalelsene fra talspersonen er en del av forhandlingsprosessen.

– Det er tydelig at de ikke vil legge ned noe veto. Det handler nok heller om en forhandlingssprosses der man først går hardt ut, for så å modifisere seg, sier han til Aftenposten.

Han er sikker på at hverken Tyrkia eller noen andre land vil forsøke å sette en stopper for Nato-utvidelsene.

– Det vil i så fall bli slått knallhardt ned på.

Janne Haaland Matlary støtter opp om Karlsens teori. Hun er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo.

– Tyrkerne er Natos «enfant terrible» («vanskelig barn» på norsk), så dette er bare ett av mange utspill og som vanlig et forsøk på å få fordeler mot å gi seg, sier hun til NTB.

Snakket med Putin

Torsdag uttalte Finlands statsminister Sanna Marin og landets president Sauli Niinistö at de anbefaler at Finland søker Nato-medlemskap. En formell beslutning skal tas søndag, før den finske nasjonalforsamlingen – Riksdagen – skal si sin mening mandag.

En søknad krever formell godkjennelse av det finske parlamentet. Lørdag ble det imidlertid kjent at Det sosialdemokratiske partiet i Finland har besluttet at de støtter en finsk søknad.

Tidligere samme dag snakket Finlands president Sauli Niinistö på telefon med Vladimir Putin. Her skal han ha fortalt Putin at landet planlegger å bli medlem av Nato. Det meldte den finske presidentens kontor i en pressemelding lørdag. Invasjonen av Ukraina har endret sikkerhetssituasjonen for Finland, mener presidenten.

Putin sa at det vil være et feilgrep å gå bort fra finsk nøytralitet, ifølge Reuters.

Sverige kan på sin side søke om medlemskap i alliansen allerede mandag. Ikke navngitte kilder sier til Expressen at den svenske regjeringen da skal holde et ekstraordinært møte om medlemskap.

Lørdag er Natos utenriksministere samlet i Berlin. Der skal Sveriges utenriksminister Ann Linde og Finlands utenriksminister Pekka Haavisto møte Tyrkias utenriksminister Ahmet Davutoglu snakke med Tyrkias utenriksminister om Nato-spørsmålet.

Haavisto skal være sikker på å finne en løsning med Tyrkia. Til VG avviser han imidlertid Tyrkias påstand om at Skandinavia er et «gjestehus for terrorister».