Miljøaktivister saboterte bildekk i Göteborg. Planlegger samme aksjon i Norge.

– Vi vil ikke stoppe før det blir umulig å eie en stor, forurensende SUV i verdens urbane områder, sier aktivistgruppen.

Natt til mandag saboterte miljøaktivister bildekk i Göteborg. Aktivistene er del av en større, internasjonal bevegelse. Bildet er fra en reportasje fra 2015.

24. mai 2022 14:50 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag våknet flere bileiere i Göteborg til flate bildekk. Miljøaktivister tok raskt på seg skylden for å ha tømt luft på dekkene til 142 biler i sentrum av byen.

Flesteparten av bilene var SUV-er. Gruppen Tyre Extinguishers skrev på Twitter og Telegram at de gjorde det på grunn av bilenes klimaavtrykk.

Politiet i Göteborg sier til Dagens Nyheter at aktivistene la igjen flyveblader med budskapet sitt på bilene som ble rammet. Flere bileiere har anmeldt.

Planlegger norske aksjoner

Dette er Tyre Extinguishers første aksjon i Sverige. Aktivistgruppen ble opprettet i Storbritannia tidligere i år. Aksjoner har funnet sted over hele landet, og gruppen har skapt mye debatt, ifølge The Guardian.

Gruppen har ingen formell struktur. De som deltar i aksjonene, gjør det anonymt. Ofte på nattetid. På hjemmesiden sin gir de instruksjoner til hvordan man kan tømme bildekk på mest effektivt vis.

Nå har gruppen begynt å vokse, ifølge dem selv. Tyre Extinguishers sier til Aftenposten at de har store planer.

– Vi har vært i syv land allerede. Vi kommer til Norge snart, sier Marion Walker, en talsperson for Tyre Extinguishers.

Et bilde aktivistgruppen selv har delt fra en tidligere aksjon i Storbritannia.

– Vi beskytter oss

Walker peker på at SUV-er har økt i popularitet de siste årene, og at bilenes utslipp er en stor utfordring for miljøet.

Ifølge International Energy Agency (IEA) utgjorde SUV-er 16,5 prosent av solgte biler i verden i 2010. I 2021 var andelen 45,9 prosent.

Flere og flere biler er nå elbiler. Likevel blir SUV-er totalt sett rangert som en av de viktigste årsakene til økning i CO₂-utslipp de siste årene, ifølge IEA. Dette er blant annet fordi bilene er mye større og krever mer energi enn vanlige biler.

– Vi beskytter oss mot disse massive forurensende dødsmaskinene, sier Walker. Hun legger til:

– Vi vil ikke stoppe før det blir umulig å eie en stor, forurensende SUV i verdens urbane områder.

– Er det ikke mer effektivt å forsøke å påvirke politisk enn å ødelegge folks eiendom?

– Dette påvirker politisk. Vi har startet en massiv, verdensomspennende debatt.

MDG: – Tar sterkt avstand

I Norge har miljøaktivisters metoder også vært gjenstand for debatt den siste tiden. Gruppen Extinction Rebellion skapte reaksjoner da de limte seg fast til benkene i Stortingssalen under en spørretime. Det var for å demonstrere mot oljeleting.

De har tidligere utført andre former for sivil ulydighet. Blant annet ved å sperre trafikk i Oslo.

Men Extinction Rebellion bifaller ikke Tyre Extinguishers’ kutting av bildekk, ifølge Christian Hansson i Extinction Rebellion Norges mediegruppe.

– Et av våre prinsipper og verdier er at vi ikke klandrer enkeltpersoner, men krever systemendring. Derfor ville ikke vi utført en sånn aksjon, sier han til Aftenposten.

Heller ikke MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson ønsker Tyre Extinguishers’ metoder velkomne i miljøkampen.

– Tar sterkt avstand fra sånt. Generelt hærverk har ingenting i miljøvernet å gjøre. Det skaper bare mer motstand, sier han.

MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson er kritisk til Tyre Extinguishers.

Natur og Ungdom: – Stor sympati

1. nestleder i Natur og Ungdom Simon Balsnes sier at han har stor forståelse for Tyre Extinguishers’ intensjon. Han mener likevel strategien deres ikke er forenlig med Natur og Ungdoms prinsipper:

– Vi begår ikke hærverk. Og vi gjør ting i full åpenhet. Når vi aksjonerer, så møter vi opp med pass. Det gjør ikke Tyre Extinguishers, sier Balsnes.

Han sier at han likevel er helt enig i at personbiler er skadelige for miljøet. Han mener også at slike biler ikke har en plass i fremtidens byer.

– Ønsker du Tyre Extinguishers velkommen i Norge?

– Jeg er har stor sympati for dem som kjemper den kampen. Så jeg vil ikke si at jeg vil hindre dem i å aksjonere.

Endret tirsdag 16.15: I den opprinnelige versjonen av denne saken sto det at aktivistene hadde kuttet opp bildekk. Hovedstrategien til Tyre Extinguishers er å åpne ventilen i dekkene og slippe ut luften.