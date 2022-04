Dette skjedde i Ukraina i natt: Påstander om enorme massegraver nær Mariupol

Mariupol er åsted for en av århundrets verste krigsforbrytelser, sier byens ordfører. Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til torsdag 22. april.

Prorussiske soldater på et pansret kjøretøy i Mariupol torsdag. Russlands president sier byen har falt, men det avvises av Ukraina.

22. apr. 2022 06:57 Sist oppdatert nå nettopp

Opptil 9000 sivile kan være begravet i en massegrav i landsbyen Manhusj. Landsbyen ligger 20 kilometer utenfor den beleirede havnebyen Mariupol.

– Den verste krigsforbrytelsen i det 21. århundre er blitt begått i Mariupol, sa ordfører Vadym Bojtsjenko. Han sammenlignet det som skjer, med nazistenes massakre av jøder ved Babij Jar.

Anklages for å Skjule forbrytelser

Tidligere torsdag hevdet Bojtsjenko at russiske styrker har samlet lik i lastebiler og dumpet i skyttergrav-lignende massegraver i Manhusj, skriver Sky News.

– De skjuler forbrytelsene begått av Russland i Mariupol. Ifølge våre vurderinger har mer enn 20.000 sivile blitt drept av artilleri og rakettangrep i byen vår, sa ordføreren.

– Vi har også vitnesbyrd fra kommunale tjenester i byen: De har sett likene med sine egne øyne, og nå ser de at de forsvinner, sa han.

Medlemmer av et prorussisk utrykningslag sitter i en lastebil mens de leter etter lik i Mariupol torsdag.

Motstridende meldinger om Mariupol

Russlands president Vladimir Putin sa torsdag at Mariupol har falt. Kampene for å «befri Mariupol» har vært vellykkede, sa Putin i en opptreden med forsvarsminister Sergej Sjojgu på statlig TV.

Mariupol har vært beleiret i snart to måneder. Putin gratulerte Sjojgu for å ha trukket ordren om å storme stålverket Azovstal i byen. Det er der de gjenværende ukrainske styrkene og angivelige flere hundre sivile har forskanset seg.

Men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Putins påstander ikke stemmer. I sin faste videotale torsdag kveld sa presidenten at Mariupol fortsetter å sto imot russerne.

Zelenskyj sier Russland avviste våpenhvile

I videotalen sa Zelenskyj også at Russland avviste en våpenhvile i forbindelse med den ortodokse påsken.

– Dessverre har Russland avvist forslaget om å etablere en påske-våpenhvile, sa Zelenskyj.

– Men vi holder på håpet. Håpet om fred, håpet om at livet vil overvinne døden.

En prorussisk soldat står ved det ødelagte administrasjonsbygget til Azovstal i Mariupol torsdag.

Pave Frans og FNs generalsekretær António Guterres er blant dem som har tatt til orde for en våpenhvile i Ukraina i forbindelse med høytiden.

Ortodokse kristne innleder påskefeiringen 24. april i år. De er den største religiøse gruppen i både Ukraina og Russland.

Skader til flere hundre milliarder kroner

Skadene på Ukrainas infrastruktur er enorme. Byer er totalødelagte, og broer og veier er ødelagte. Verdensbanken tror prisen på ødeleggelsene er 60 milliarder dollar, rundt 534 milliarder kroner.

Men det foreløpige anslaget er nøkternt og inkluderer ikke den stadig økende kostnaden krigen har for Ukrainas økonomi. Det sa Verdensbankens leder David Malpass på en konferanse om bistand til Ukraina, skriver The Guardian.

– Og selvfølgelig pågår krigen fortsatt, så de kostnadene fortsetter å øke, sa Malpass.

Ukraina trenger 7 milliarder dollar i måneden for å kompensere for de økonomiske tapene krigen medfører. Det sa president Volodymyr Zelenskyj da han talte til ledere i Verdensbanken og det internasjonale pengefondet IMF torsdag.

Ukraina-krigen forverrer situasjonen for alle flyktninger

– Konflikten har forverret situasjonen for mange av de anslagsvis 84 millioner fordrevne mennesker på jorden ytterligere, da maten allerede er blitt dyrere og mindre tilgjengelig verden over. Det sa Roland Bank, som leder FNs høykommissær for flyktningers (UNHCR) kontor i Tyskland.

Flere millioner mennesker hadde allerede mistet inntekter som følge av koronapandemien. De påfølgende økonomiske problemer har ført til at mange knapt har det som trengs for å leve, la han til.

Det viktigste om: Krigen i Ukraina

I vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppsummeringer av det viktigste som skjer når det er store internasjonale nyhetshendelser. Temaet vil endres avhengig av hvilke store hendelser som pågår. Tema akkurat nå: Krigen i Ukraina. Meld deg på her