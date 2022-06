Munnhuggeri mellom Kina og USA om Taiwan

Forholdet mellom USA og Kina var på frysepunktet under helgens sikkerhetstoppmøte i Asia. Krangelen dreide seg om Taiwan, og beskyldningene haglet.

Kinas forsvarsminister general Wei Fenghe (foran) på vei til det bilaterale møtet med USAs forsvarsminister Lloyd Austin i Singapore fredag.

23 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

– Kina vil kjempe til siste slutt for å hindre at Taiwan erklærer seg som et uavhengig land, sa den kinesiske forsvarsministeren Wei Fenghe søndag.

Den bastante uttalelsen kom under det årlige sikkerhetstoppmøtet Shangri-La Dialogue i Singapore. Møtet har ikke funnet sted siden 2019 på grunn av koronapandemien. På agendaen sto sikkerhet i Asia.

Lørdag talte USAs forsvarsminister Lloyd Austin til delegatene i Singapore.

Munnhuggeri

På forhånd var det knyttet stor spenning til at USAs forsvarsminister Lloyd Austin skulle møte sin kinesiske kollega Wei Fenghe for første gang. De to har ikke møttes siden Austin fikk jobben i januar 2021.

Situasjonen på Taiwan var ventet å bli et brennbart tema da de to møttes. Det slo til.

– De som måtte ønske uavhengighet for Taiwan i et forsøk på å splitte Kina, kommer det ikke til å gå godt med, tordnet Wei Fenghe i sin tale søndag. Han la til at ingen må undervurdere det kinesiske forsvarets evne til å beskytte Kinas territorielle integritet.

Wei uttalelser kom dagen etter at USAs forsvarsminister Lloyd Austin hadde anklaget Kina for provoserende og destabiliserende militær aktivitet i nærheten av Taiwan. Wei kontret dagen etter med å advarte USA mot å «sverte og blande seg inn».

Kinas forsvarsminister, general Wei Fenghe, hilste delegatene etter sin tale i Singapore søndag.

Økt spenningsnivå

Kina anser den selvstyrte øya Taiwan som kinesisk territorium. De lover å ta kontroll over Taiwan en dag, om nødvendig med makt. Spenningsnivået har økt kraftig den siste tiden, ikke minst på grunn av stadige kinesiske flyvninger inn i øyas luftforsvarssone. Det skriver blant andre New York Post.

Taiwans utenriksdepartement har fordømt Kinas påstander om suverenitet som «absurde». De takket USA for støtten, skriver den britiske avisen The Guardian, som siterer en talsperson i Taiwans utenriksdepartementet:

– Taiwan har aldri vært under den kinesiske regjeringens jurisdiksjon. Folket i Taiwan vil ikke gi etter for trusler om maktbruk fra den kinesiske regjeringen, sa Joanne Ou.

Taiwans statsminister, Su Tseng-chang, sa at landet hans ikke ønsker å stenge døren til Kina. De er er villige til å strekke seg langt for at landene skal ha et positivt forhold, men på likeverdig grunnlag og uten politiske begrensninger.

Kinas forsvarsminister general Wei Fenghe (t.v.) hilser på USAs forsvarsminister Lloyd Austin (t.v.) før deres arbeidslunsj på ministernivå i Singapore lørdag.

Opptatt av global fred

Den kinesiske forsvarsministeren Wei sa søndag at det var opp til USA å forbedre forholdet mellom de to landene.

– Vi ber USA om å slutte å sverte Kina. Slutt å blande dere inn i Kinas indre anliggender. Det bilaterale forholdet kan ikke forbedres med mindre amerikansk side vil det, sa Wei, som var kledd i en kinesisk militæruniformen for generaler.

Wei anklaget USA for å prøve å «kapre» støtten fra andre nasjoner i regionen under dekke av multilateralisme.

I sin tale hadde nemlig Austin understreket behovet for multilaterale partnerskap med nasjoner i Indo-Stillehavet, noe Wei mener er et forsøk på å presse Kina opp i et hjørne.

– Ingen land skal påtvinge andre sin vilje eller mobbe andre under dekke av multilateralisme, sa Wei, ifølge The Guardian.

Men han viste også en mer forsonende side og ba om et «stabilt» forhold mellom Kina og USA, som han sa var «viktig for global fred».

Også Austin understreket i sin tale at han også ønsker at «kommunikasjonslinjer» med kinesiske tjenestemenn skal forbli åpne.

Det vakte oppsikt i mai da USAs president Joe Biden så ut til å bryte med etablert amerikansk politikk. På sin første reise til Asia som preisden, sa Biden at USA vil forsvare Taiwan militært hvis Kina går til angrep. Det hvite hus rykket ut i etterkant og sa at USAs «strategiske tvetydighet», der de ikke svarer klart på dette spørsmålet, ikke er endret.