Hastehøring rystet Trumps tidligere stabssjef. Ikke mest urolig for utsagn om våpen, ketchup eller limousiner.

Mick Mulvaney fungerte som Donald Trumps stabssjef i over ett år. Etter høringen tirsdag spår han at «det kan bli veldig mørkt» for den tidligere presidenten. Trump gir på sin side granskerne det glatte lag.

Mick Mulvaney fungerte som stabssjef i Donald Trumps hvite hus fra januar 2019 til mars 2020. Etterpå ble han utnevnt til spesialutsending for Nord-Irland.

11 minutter siden

Mulvaney har siden 6. januar 2021 refset Donald Trump. Han mener presidenten sviktet da tilhengere stormet USAs kongress. Samtidig har Mulvaney argumentert for at Trump ikke gjorde noe kriminelt.

Tirsdag holdt imidlertid granskerne i Kongressen en hastehøring. 26 år gamle Cassidy Hutchinson vitnet.