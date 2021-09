Norske forhandlere om Solbergs Venezuela-kritikk: – Synd om det blir oppfattet feil

Forhandlerne som legger til rette for samtaler mellom regjeringen og opposisjonen i Venezuela, mener det er synd om Erna Solbergs FN-tale blir oppfattet feil.

Livet i Venezuelas hovedstad Caracas har vært tøft de siste årene.

NTB

Nå nettopp

Den norske statsministeren kom i sin tale til FNs hovedforsamling natt til torsdag med kritikk blant annet rettet mot Venezuela.

– Tilbakegangen for demokratiet og menneskerettigheter bør bekymre oss alle. Vi ser grove menneskerettighetsbrudd i mange deler av verden. I Venezuela. Grusomhetene og konflikten i Tigray. Den forverrede humanitære situasjonen i Myanmar, inkludert for rohingyaene, for å nevne noen, sa Solberg i den forhåndsinnspilte talen.

Det gjorde Venezuela rasende, ifølge NRK , og diplomaten Dag Nylander sier til mexicanske medier at talen kan svekke troverdigheten til Norges rolle. Nylander sier samtidig at Norge forventer at partene snart viser framgang rundt forhandlingsbordet.

Den norske diplomaten Dan Nylander snakket lørdag på en pressekonferanse i Mexico by.

– Det er synd om partene oppfatter at dette rokker ved vår uavhengighet i forhandlingene, opplyser Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet sendte også ut en melding natt til søndag, der det heter at Norge «bekrefter sitt engasjement for den venezuelanske forhandlingsprosessen i Mexico og fungerer som en upartisk tilrettelegger».

– Vi understreker at de nylige uttalelsene i FN ikke bør tolkes som å være i strid med det. Vår rolle er avhengig av full tillit fra partene, skriver UD på Twitter.

Regjeringen og opposisjonen i Venezuela møttes for første gang i Mexico i midten av august, og forhandlingene mellom dem ble gjenopptatt lørdag.