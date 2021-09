Lavaen på La Palma har nådd havet, frykt for giftgass

På La Palma har lavaen fra vulkanen nådd havet. Vitner sier det ble skapt en stor sky av gass.

Lava og røyk fra vulkanutbruddet på La Palma fotografert fra drone i Port of Tazacorte 28. september.

Det har gått over en uke siden vulkanutbruddet på La Palma på Kanariøyene. Tirsdag kveld strømmer det fremdeles lava mot havet. Lava, som kan skape skyer av giftig gass, var bare 800 meter fra havet, ifølge Sky News. Mens den ene av to lavaelver beveger seg langsomt, har den andre skutt fart på sin ferd mot kysten.

Onsdag morgen meldte Reuters at beboere i den nærliggende kystlandsbyen Tazacorte har blitt bedt om å holde seg inne. Et vitne sier til nyhetsbyrået at det oppsto en sky da lavaen nådde vann.

Det kan opstå voldsomme eksplosjoner når lava med en temperatur på rundt 1000 grader celsius treffer vann.

Reaksjonen mellom vann og lava danner det som på engelsk kalles «laze».«Laze» er en sammenslåing av ordene «lava» og «haze» og er et farlig produkt som kommer som resultat av at varm lava reagerer med sjøvann.

Utbruddet fortsetter

Mandag kveld tok vulkanaktiviteten seg opp igjen, etter å ha hatt en pause mesteparten av dagen. Fontener og elver av lava strømmer nå ut av vulkanen. Det melder nettstedet VolcanoDiscovery. Tirsdag kveld rapporterte de at utbruddet fortsetter på moderat høyt nivå.

Til nå har nesten 600 bygninger blitt ødelagt. Antall evakuerte har sunket til 5.600 etter at enkelt har fått dra hjem igjen.

Lokale myndigheter tror utbruddet i vulkanen Cumbre Vieja, som startet 19. september, har gjort skader for flere hundre millioner euro.

