USA og Russland snakker sammen igjen. Årsak? En basketballstjerne og «dødens kjøpmann».

En fangeutveksling skaper bekymring. Er det trygt å la borgere reise til Russland og Kina?

Brittney Griner sitter arrestert i Russland for å ha tatt med seg cannabisolje inn i landet. Viktor But er en kjent russisk våpenhandler som sitter fengslet i USA. De to har nå blitt storpolitikk.

På den russiske flyplassen ruver Brittney Griner over alle andre.

Med sine over to meter er hun en av verdens beste kvinnelige basketballstjerner. I februar var hun på vei til Russland for å spille godt betalte oppvisningskamper.

På overvåkingsbildene fra flyplassen har hun på seg løpesko, svart joggebukse og en svart hettegenser med påskriften «Black lives for Peace». Hun har også med seg en svart trillekoffert.

Bagasjen hennes skulle sende henne fra stjernehimmelen til et russisk fengsel – og til storpolitikkens arena.

Opprettet kontakt

Kun en uke før Russlands fullskala invasjon av Ukraina, ble Griner pågrepet på en flyplass i Moskva. I bagasjen fant tollere cannabisolje for e-sigaretter. Hun sier at hun ikke hadde til hensikt å bryte loven, men ble like fullt dømt til ni års fengsel sist uke.

Saken har fått massiv oppmerksomhet i USA. Ikke nok med det. Den var også bakgrunnen for en sjelden telefonsamtale mellom USA og Russland.

Temaet var altså basketballstjernen, men også en spiondømt amerikaner og han som bare kalles «dødens kjøpmann».

Sagnomsust våpenhandler

Klimaet mellom USA og Russland er iskaldt. Men fangeutveksling snakker de fremdeles om. I april ble en fengslet amerikansk ekssoldat løslatt fra russisk fengsel i bytte mot en russisk flyver.

Nå snakker de to landenes utenriksministre nok en gang sammen. Amerikanerne ønsker hjem nevnte Brittney Griner. De vil også ha hjem Paul Whelan, som er dømt for spionasje i Russland.

Bakgrunnen til Viktor But er mystisk. Han var kanskje verdens største våpenhandler før han ble arrestert i Thailand i 2008.

Viktor But skal stå øverst på den russiske ønskelisten. Han er en kjent våpenhandler. I en årrekke har russiske myndigheter forsøkt å få ham hjem til Russland. But skal ha kontakter i de øverste lag i det russiske samfunnet, samt etterretningstjenesten. Det skriver The New York Times.

Nå soner han en 25 års fengselsdom fra 2012 for våpenhandel og støtte til en terrororganisasjon. Han skal ha forsynt noen av verdens voldeligste konflikter med våpen og har fått kallenavnet «dødens kjøpmann». Han skal også være inspirasjonen bak filmen Lord of War, med filmstjernen Nicolas Cage i hovedrollen.

Forhandlingskort?

Fangeutvekslinger er ikke et nytt fenomen. Det blir imidlertid stadig flere av dem. Og de brukes tilsynelatende i større grad i et politisk spill.

Det sier Roger Carstens til BBC. Han er ansvarlig for gisselsaker i den amerikanske presidentens administrasjonen.

– Mennesker brukes som politiske forhandlingskort når stater ikke kan få det de vil ha ved forhandlingsbordet, sier han.

Torbjørn Lindstrøm Knutsen er professor ved NTNU. Han understreker at det blir spekulasjoner, men synes arrestasjonen av Griner har en interessant timing.

– Hun ble satt i varetekt før russernes invasjonen av Ukraina, men formelt arrestert etter at USA kunngjorde straffesanksjoner. Det er fristende å se en sammenheng her, sier han.

Professoren tror at russiske myndigheter kan ha sett en sjanse til å bruke Griner som forhandlingskort. En slik profilert amerikansk arrestant kan byttes mot en russer som sitter fengslet i USA. Eller hun kan brukes til å tvinge frem en stille bakkanal på høyt diplomatisk nivå, forklarer han.

Ny trend

Halvard Leira er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han peker på at fangeutveksling kommer i mange former: fra gisseltagninger i vikingtiden til utveksling av avslørte spioner under den kalde krigen. Men nå ser han en urovekkende trend.

– Det har ikke vært vanlig at stater holder igjen andre lands statsborgere på mer eller mindre vilkårlig grunnlag. Vi har sett at Kina og Iran har gjort dette tidligere. Og nå også Russland, selv om Grier-saken skiller seg ut ved å bygge på et uomtvistelig lovbrudd.

Leira mener dette er noe relativt nytt og problematisk.

– Kan man la sine borgere reise til Russland og Kina hvis man har et anspent forhold? Eller må man frykte at ens egne borgere kan brukes som utpressingsmidler, spør han, og konkluderer:

– Dette er en alvorlig utfordring for det vi oppfatter som vanlig samkvem mellom stater.