Tsunamibølge har truffet øystaten Tonga

En tsunamibølge på 1,2 meter har truffet øystaten Tonga i Stillehavet etter et utbrudd i en undersjøisk vulkan.

Det har vært flere vulkanutbrudd på Tonga de siste dagene. Her fra fredag.

15. jan. 2022 09:04 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Australias meteorologiske institutt tvitrer at bølgen på 1,2 meter er observert ved Nuku’alofa, som er hovedstaden i Tonga og landets største by.

Tongas meteorologiske tjenester utstedte tidligere et tsunamivarsel som gjelder for hele Tonga. Vulkanutbruddet startet lørdag og er det foreløpig siste av en rekke spektakulære utbrudd i vulkanen Hunga Tonga Hunga Ha’apai.

Tsunamier er bølger som oppstår ved jordskjelv, skred ellervulkanutbrudd. De er lengre enn vanlige bølger og inneholder svært mye energi. Over større dyp er bølgehøydene vanligvis ikke store, men når bølgene kommer inn over grunnere områder, kan de bli langt høyere og forårsake store ødeleggelser.

Bilder og videoer i sosiale medier, skal vise skyen fra vulkanutbruddet og senere hvordan de første bølgene skyller inn over land.

Fredag ble det også sendt et tsunamivarsel etter et utbrudd, og da ble det meldt at en 30 centimeter høy tsunamibølge skyllet innover land.

Det siste vulkanutbruddet varte i åtte minutter og sendte utslipp med gass, aske og røyk flere kilometer opp i luften. Innbyggere i kystområdene ble bedt om å søke seg til høyereliggende områder.

Tonga ligger mellom New Zealand og Hawaii og består av 172 små øyer. Landet har litt av 100.000 innbyggere.

Satelittbilder viser det store vulkanutbruddet i havet, mellom Tonga og Fiji.

Fiji har også utstedt tsunamivarsel. Innbyggerne oppfordres til å holde seg unna kystområder.

Også på New Zealand er det utstedt tsunamivarsel. Dette gjelder for nord- og østkysten av landet, skriver Reuters.