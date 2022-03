Financial Times: Ukraina og Russland jobber med fredsavtale

Ukraina og Russland skal jobbe med en foreløpig fredsavtale på 15 punkter, ifølge Financial Times.

En talsmann i Kreml skal ha sagt til Reuters at det er altfor tidlig å gå inn i detaljene rundt en eventuell avtale.

16. mars 2022 15:38 Sist oppdatert nå nettopp

Den britiske avisen Financial Times opplyser å ha fått informasjonen fra tre personer som deltar i forhandlingene.

Ukraina skal blant annet godta nøytralitet og militære begrensninger.

Disse punktene er også på bordet:

Ukraina må de gi opp ambisjonene om medlemskap i Nato.

Landet skal også love å ikke tillate utenlandske baser eller våpen på ukrainsk territorium i bytte mot sikkerhetsgarantier.

Forholdet mellom Ukraina og Vesten kan fortsatt bli et stort hinder i forhandlingene. Det samme gjelder statusen til okkuperte territorier som ble tatt fra Ukraina i forbindelse med krigen i 2014. Da tok separatister kontroll over deler av Donbas-regionen samtidig som Russland annekterte Krim-halvøya.

Nøytralitet?

Selv om både Kyiv og Moskva melder om fremskritt i samtalene, er Ukraina skeptisk. De er usikre på hvor dedikert president Vladimir Putin er når det det gjelder å få i stand en avtale.

Mykhailo Podoljak, en av president Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, sier i følge Financial Times at en avtale vil kreve av russiske styrker forlater Ukraina. Det vil også inkludert de områdene som er okkupert under invasjonen. Dette gjelder blant annet regionene ved Svartehavet og Azovhavet.

Putins pressesekretær Dmitry Peskov skal onsdag ha sagt at ukrainsk nøytralitet på linje med Sveits og Sverige var en mulighet.

Også Russlands utenriksminister Sergei Lavrov skal i følge avisen ha uttalt at helt konkrete formuleringer i en avtale er under forhandlinger. En enighet kan være nært forestående.

– Samtalene er ikke enkle. Men vi håper å komme frem til et kompromiss. Nøytral status blir seriøst vurdert, sier Lavrov i følge The Guardian.

Kritiserer Nato

Tidligere i dag talte Ukrainas president Zelenskyj til Kongressen i USA. Der ba han om flyforbudssone og flere sanksjoner. Videre ba han de amerikanske politikerne om å gjøre mer.

– Vi trenger dere akkurat nå. Husk Pearl Harbor, sa presidenten med henvisning til angrepet på USA under 2. verdenskrig.

I Financial Times understreker Mykhailo Podoljak at Europa ikke har et effektivt forsvar, og at Nato virker handlingslammet.

– I det øyeblikket en alvorlig krig brøt ut i Europa, trakk Nato seg unna, sier Podoljak.

Han sier videre at en eventuell avtale må kunne garantere sikkerhet i Ukraina. Landet vil for eksempel kreve rett til å ha en egen hær.