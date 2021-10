De kan bruke makt for å tvinge gjennom endringer. Er diktaturer bedre egnet til å håndtere klimakrisen?

Er demokratiet for svakt til å takle klimakrisen? Svaret vil kanskje overraske.

I sommer presenterte Kina sitt nye høyhastighetstog i Qingdao. Det har en toppfart på 600 km/t og svever over magnetiske skinner, et såkalt Maglev-tog.

Toget svever over bakken i 600 kilometer i timen. Foreløpig bare som en demonstrasjon. Men planen er at toget som et blått og svart lyn, skal flerre gjennom landskapet – og kutte reisetid og klimautslipp i et jafs. Det kinesiske Maglev-toget ble lansert i juli og er det siste bidraget i Kinas kamp mot klimaendringene.

Om kort tid skal verden samle seg i Glasgow for å forsøke å få ny fart i kampen mot klimakrisen.