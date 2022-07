Verden Britisk politikk Hun er blitt kalt en «menneskelig håndgranat». Nå kan hun bli britenes statsminister. Hvem er Liz Truss?

23. juli 2022 16:02 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

– For øyeblikket importerer vi to tredjedeler av alle våre epler. Vi importerer ni tiendedeler av alle våre pærer. Vi importerer to tredjedeler av all vår ost.

Liz Truss ser alvorlig inn i kameraet. Hun tar en kort kunstpause. Så tar hun sats, og med et intenst blikk og kraft i stemmen, sier hun: