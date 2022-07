Saudi-Arabias ville byplan: Slik vil prinsen redde verden.

To parallelle skyskrapere skal danne en speilblank mur i ørkenen. Den skal huse millioner av mennesker i en klimavennlig, langstrakt «by».

Det skorter ikke på ambisjonene. Det konservative kongeriket Saudi-Arabia vasser i oljemilliarder. Men landets de facto leder, kronprinsen Muhammed bin Salman, vil snu skuta.

Ut med olje, inn med hypermoderne, klimavennlig teknologi.

Fremtidsbyen Neom er én av satsingene. Juvelen i kronen er The Line. Aldri har verden sett noe lignende. Som et gigantisk togspor skal to ruvende speilkledde bygg, begge 500 meter høye, brøyte seg gjennom 170 kilometer med ørken og fjellandskap.

Det er lengre enn fra Oslo til Geilo i luftlinje. Høyere enn Empire State Building.

En «revolusjon» for menneskeheten

Mellom byggene dannes en dyp, skinnende dal. Der skal man finne broer, balkonger og plattformer. Og ni millioner mennesker.

Hengende hager og tårnende fossefall setter et idyllisk preg på det futuristiske landskapet. Et hurtigtog skal rase fra ende til ende på 20 minutter.

Slik ble det hele i hvert fall presentert mandag. Da avduket Mohammed bin Salman, kjent som MBS, mesterverkets nye design. Bærekraft står i sentrum. Neom skal være fri for biler og utslipp. All energien skal komme fra fornybare kilder.

Det er en «sivilisasjon-revolusjon som setter mennesker først», står det på prosjektets nettsider.

– Samfunn i vertikale lag vil utfordre de tradisjonelt flate, horisontale byene og bli en modell for bevaring av naturen, sa bin Salman.

En promovideo sparer ikke på kuttet:

Skal selge Neom-aksjer

Prisen er like enorm som ambisjonene. Foreløpig er budsjettet på 5000 milliarder norske kroner. Det er nesten et halvt oljefond og over tre ganger så mye som den norske stat anslås å tjene i år.

Finansieringen skal komme fra kongerikets oljemilliarder. Resten fra investorer. Mohammed bin Salman vil ha Neom børsnotert om to år, meldte Reuters.

For kronprinsen er prosjektet ytterst viktig. Det er en hjørnestein av «Saudi Vision 2030», som har som mål å modernisere hele Saudi-Arabia. I tillegg til at kongeriket skal bli mindre avhengig av olje, har bin Salman gjennomført flere reformer av det ultrareligiøse og konservative kongeriket.

Nå får kvinner for eksempel lov til å kjøre bil.

Ingen «kobling til virkeligheten»

Kronprinsen har hatt flere PR-problemer. Saudi-Arabia er kjent for menneskerettighetsbrudd, massehenrettelser og brutal krigføring i nabolandet Jemen.

I 2018 ble den saudiske journalisten Jamal Khashoggi drept og partert på det saudiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia. Mohammed bin Salman godkjente attentatet, konkluderte en amerikansk etterretningsrapport.

Og for å nå målene i «Saudi Vision 2030», er en halv million mennesker i ferd med å få hjemmene sine jevnet med jorden i havnebyen Jeddah, ifølge Amnesty International.

Neom har også støtt på problemer. Prosjektet har vært gjennom en rekke fundamentale endringer siden det ble kunngjort for fem år siden.

Byen er blitt presentert som et teknologisk knutepunkt på størrelse med Belgia. Mens nå står arealeffektive The Line i fokus.

Reell fremgang har imidlertid uteblitt, ifølge Bloomberg. I en grundig granskning konkluderer avisen med at Neom-prosjektet domineres av kaos og korrupsjon.

– Det som ble demonstrert der, objektivt sett, er en fullstendig mangel på kobling til virkeligheten. Det sa Andy Wirth, en amerikansk toppleder i hotellbransjen, som jobbet med Neom i 2020.

Byggingen av kjempebyen Neom er i gang, men går sakte, ifølge Bloomberg. I 2020 var kun 2,5 kvadratkilometer blitt bygd, viser satellittbilder fra Google Earth.

Kan sparke i gang teknologiutviklingen

Skal man løse klimakrisen, må verdens utslipp imidlertid kuttes kraftig. Samtidig blir det flere mennesker i verden og byene vokser. Er Muhammed bin Salmans visjoner det som trengs for å finne løsninger?

Sivilingeniør Marie Karvel Kyllingstad jobber som klimastrateg i Sweco Norge. Arkitekt- og ingeniørselskapet jobber blant annet med bærekraftige bygg og byutvikling.

Kyllingstad avviser ikke at Neom og The Line kanskje kan ha noe for seg.

– Å bygge en by som én lang stripe har man ikke sett, i hvert fall ikke i så stor skala tidligere. Det er utradisjonelt, men det kan kanskje være effektivt med tanke på infrastruktur, mobilitet og bebyggelse, sier Kyllingstad til Aftenposten.

– Jeg tror det kan utfordre hvordan vi tenker på byutvikling og hvordan mennesker skal bo i fremtiden. Neom kan være med på å få fart på teknologier som hele verden vil dra nytte av, sier hun.

En annen strategi i Norge

I Norge og Europa har man en annen tilnærming til bærekraftig og klimavennlig byutvikling. Her er det fokus på å utvikle det man har, i tillegg til å bygge helt nytt.

For uansett fordelene, Neom har ett stort problem:

– Man kommer ikke utenom at dersom hele byen må bygges, vil det medføre stor ressursbruk og høye utslipp, sier Kyllingstad.

Hun understreker at de mest bærekraftige byggene er de som allerede er bygd.

– Det vil være veldig, veldig vanskelig å bygge en helt ny megaby uten store klimagassutslipp.

