USA sender 2000 soldater til Europa

USA sender flere tusen nye soldater til Polen, Romania og Tyskland som følge av spenningen rundt Ukraina. Russland kaller tiltaket ødeleggende.

En ukrainsk soldat på vakt ved grensen til Russland i Kharkiv-regionen.

NTB-AP-AFP

2. feb. 2022 19:18 Sist oppdatert 6 minutter siden

Ifølge en tjenestemann i Biden-administrasjonen skal 2.000 soldater bli sendt til Polen og Tyskland, mens 1.000 soldater flyttes fra Tyskland til Romania.

Styrkene skal operere i samråd med vertslandene, ettersom det ennå ikke er satt inn en multinasjonal Nato-styrke, skriver CNN.

Pentagon bekrefter styrkeforflytningen, og understreker at soldatene ikke skal delta i strid i Ukraina. Det skal ikke være snakk om en permanent forflytning. De skal imidlertid bidra til et robust forsvar i Nato-landene de sendes til, ifølge talsmann John Kirby.

– Det er viktig å sende et sterkt signal til Putin og verden om at Nato er viktig for USA, sa Kirby.

Russlands viseutenriksminister Aleksandr Grusjko kaller beslutningen et destruktivt tiltak og varsler at den vil øke spenningen. Beslutningen vil bare gjøre rommet for politiske løsninger trangere, til glede for Ukraina, sier han.

Ingen amerikanske soldater til Ukraina

President Joe Biden har gjort det klart at han ikke vil sette inn amerikanske soldater mot en eventuell russisk innmarsj i Ukraina. Selv om USA kan komme til å forsyne landet med våpen, og forsikrer de europeiske Nato-landene om at USA står ved sine forpliktelser til å forsvare dem mot et angrep.

I tillegg til de nærmere 80.000 soldatene som er stasjonert i Europa, har USA satt 8.500 soldater i USA i høyberedskap til bruk i Nato-operasjoner.

Frykt for russisk innmarsj

Som følge av en betydelig russisk styrkeoppbygging langs Ukrainas grenser, er det økende frykt i Europa for at Russland planlegger invasjon av landet. Bekymringen er særlig stor blant mindre Nato-land i øst som frykter at de eventuelt står for tur.

Russlands president, Vladimir Putin, avviser imidlertid at Russland har planer om å invadere Ukraina. Han insisterer på at Vesten skal respektere Russlands sikkerhetsinteresser, blant annet ved at Ukraina aldri blir Nato-medlem, og at Nato trekker tilbake soldater fra Russlands nærområder.

USA og Nato avviser tvert kravene og sier at bare Ukraina og ingen andre kan avgjøre om de ønsker å søke medlemskap i Nato. Men de sier seg villig til å diskutere andre sikkerhetstemaer.

Kina støtter Russland

Onsdag opplyste Putin at Kina støtter Russlands krav om sikkerhetsgarantier. Han vil understreke det når han besøker Beijing i forbindelse med åpningen av vinter-OL.

USA har sendt skriftlig svar på Russlands krav til Putin, et brev som russiske myndigheter nå har til vurdering.

Den spanske avisen El Pais skriver onsdag at de har sett lekkede utskrifter av brevet, og at USA og Nato tilbyr samtaler om våpenkontroll, nedrustning og tillitsskapende tiltak.