Bloggeren koster Egypts president millioner av dollar

USA lovet å stanse «blankosjekkene» til Egypt. Men presidenten fortsetter å fengsle sine motstandere.

Blogger og aktivist Alaa Abdel-Fattah er dømt til fem års fengsel for å ha spredt falske nyheter.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

28. des. 2021 13:53 Sist oppdatert nå nettopp

Da den arabiske våren nådde Egypt i 2011, var Alaa Abdel-Fattah allerede en kjent aktivist. Den 29 år gamle programutvikleren og bloggeren sto i bresjen for en ny generasjon som ville bruke internett og sosiale medier til å skape revolusjon.

En stund så det ut til at hans generasjon hadde lykkes. Egypt fikk sin første demokratisk valgte president. Men to år senere tok forsvarssjef Abdel Fattah al-Sisi makten i et militærkupp. Kort tid etter begynte angrepene på aktivister og regimekritikere som Abdel-Fattah.